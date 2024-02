MIR mileuristas van al juzgado para cobrar su estancia en la sanidad rural de Zamora

El sindicato CSIF exigirá en los tribunales que los Médicos Internos Residentes (MIR) que realizan su formación en la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria cobren los desplazamientos por el periodo de formación que obligatoriamente deben realizar en centros de salud del medio rural zamorano.

El sindicato ha anunciado que interpondrá una primera demanda en Zamora por la situación de la cuarentena de facultativos en formación en esa especialidad, pero como el caso es similar al de otras provincias pretenden extender las acciones judiciales al resto de afectados en la comunidad.

El responsable del área de Sanidad de CSIF Zamora, Ángel Chapa, ha precisado en rueda de prensa que la demanda se presentará esta misma semana en esta provincia y se extenderá al resto de Castilla y León para que estos profesionales puedan recibir al menos el kilometraje de sus desplazamientos.

Ha puesto como ejemplo el caso de los MIR que deben irse a Puebla de Sanabria, que está a unos 112 kilómetros de la capital zamorana, y que han tenido que alquilarse un piso para ese periodo de dos o tres meses pese a que perciben un sueldo base de "apenas" mil euros. "Ese es el compromiso que tiene el consejero con la atención rural", ha ironizado Chapa, que ha lamentado que "nadie" se haya preocupado de pagar esos desplazamientos al medio rural y los gastos que les genera esa estancia a los MIR de Medicina de Familia y Comunitaria que tienen que formarse algo durante casi un trimestre en la sanidad rural.

Este no es el único problema al que se enfrenta el sistema sanitario público de la provincia, ya que de una plantilla de unos doscientos médicos de Atención Primaria que se contabilizan en Zamora, cuarenta de ellos se podrían jubilar este mismo año con la ley en la mano si así lo decidieran, "y no me extrañaría que lo hicieran, no sólo por el tema de las retribuciones, sino por el daño moral que están sufriendo las plantillas en el ámbito sanitario, y más después de la pandemia", ha reflexionado el responsable del área sanitaria de CSIF.

Un tercio de las plazas de funcionarios de la Junta están vacantes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha dado la voz de alarma sobre la situación de falta de personal por la que atraviesan los servicios públicos en Zamora. Según los datos de ese sindicato, la situación es de vaciamiento de esos servicios esenciales, con uno de cada tres puestos vacantes y una oleada de futuras jubilaciones. CSIF ha exigido por ello que se refuercen "de manera inmediata" las plantillas de la Administración autonómica.

El representante del sector de la Administración General de la Junta de CSIF en Zamora, David Gómez, ha precisado que en la provincia hay 424 vacantes de funcionarios de la Junta, lo que supone que están vacías el 33,5% de las plazas, y la situación es especialmente crítica en el grupo C2, donde las vacantes llegan casi al 57%. A ello se suma la "oleada de jubilaciones" previstas en los próximos cuatro años, tanto de personal funcionario como laboral de la Administración autonómica, ya que de aquí a 2027 se espera la jubilación del 26% de la plantilla, 529 empleados de la Junta en Zamora de un total de 2.115. Especialmente preocupante es la situación de la Atención Primaria, al aplicarse un modelo sanitario "obsoleto", según el sindicato.