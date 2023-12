Ecologistas en Acción Zamora ha denunciado ante la Fiscalía la resolución que dejaba sin efectos la suspensión de caza en montes incendiados de Zamora. Para ello, la asociación se ha acogido a la propia ley de Montes de Castilla y León en la que se dice expresamente que los aprovechamientos ganaderos y cinegéticos en los montes que hayan sido objeto de un incendio "quedarán suspendidos de manera automática".

La misma ley solo contempla el levantamiento de la suspensión "solo cuando se acredite la compatibilidad de los aprovechamientos con la regeneración del monte incendiado y con la restauración del hábitat y supervivencia de las especies de flora y fauna silvestre".

Para la asociación ecologista, el proceder de la administración "ha sido tan chapucero que no consta en la Resolución, ni tan siquiera, una descripción de los incendios ni de los terrenos afectados", ha dejado saber Ecologistas en Acción Zamora a través de una rueda de prensa. "No explica cuáles de ellos se han tenido en cuenta y cómo han sido evaluados, ni tampoco una clasificación razonable por tipos de aprovechamiento, de lo que cabe deducir que no hubo ningún criterio técnico".

En este sentido, la asociación denuncia "la ausencia absoluta de cualquier informe técnico en el expediente", en el que no constarían informes de los Agentes Medioambientales de cara a valorar el posible levantamiento de la suspensión, "lo cual implica que no hay datos objetivos ni criterios técnicos de ningún tipo".

La resolución presupondría que no hubo mortalidad extraordinaria "y por lo tanto presupone que el hábitat no se vio afectado, a pesar de las decenas de miles de hectáreas quemadas", ha denunciado la asociación. Ante esta resolución, Ecologistas recuerda que "habría que valorar si la afección de la suspensión sobre las tres especies fundamentales de ungulados silvestres: corzo, ciervo y jabalí, podría también considerarse como un posible delito contra la fauna".

Ecologistas en Acción de Zamora denuncia que a pesar de haber solicitado información sobre el informe que avalara la suspensión en favor de la caza "no obtuvo respuesta".