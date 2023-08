Una urgencia y el Centro de Salud de Bermillo cerrado: "¡Qué hubiera pasado si es más grave!"

Más de 45 minutos. Es el tiempo que tuvo que espera, la tarde-noche del martes, una niña de 6 años a las puertas del Centro de Salud de Bermillo de Sayago con una "gastroenteritis y una fuerte deshidratación" hasta que pudo ser atendida por el médico.

Así lo denuncia Rubén Martín, quien trasladó a su hija desde Villadepera, donde pasa unos días de vacaciones, y se encontró con el Centro de Salud cerrado cuando el termómetro rozaba los 40 grados.

Rubén llegó con su hija sobre las 9 de la noche y, después de tocar varias veces el timbre de Urgencias comprobó que "no salía nadie". Mientras seguían a la espera llegaban más pacientes, entre ellos una niña con una picadura de avispa.

Tuvieron que pasar más de tres largos cuartos de hora, como indica el padre, hasta que apareció una ambulancia con un médico y un enfermero. "Para mi sorpresa pude confirmar que no había nadie en el Centro de Salud. Los sanitarios debían de estar atendiendo una urgencia y nadie se encontraba en el centro de Bermillo. ¿Cómo se pueden dejar las Urgencias de toda una comarca sin nadie al frente?" se pregunta Rubén Martín.

"Da miedo pensar que se pueda dejar a alguien tanto tiempo a las puertas de un servicio de Urgencias sin que no haya ningún médico ni enfermera para atender. ¡Qué hubiera pasado si es algo mucho más grave!".

El padre de la niña precisa que "los profesionales la atendieron perfectamente. Eso no se cuestiona, ni creo que ellos tengan la culpa de estas carencias. Lo que no puede ser es que se deje en esta situación de desamparo a toda una comarca porque no haya más profesionales trabajando. Es una vergüenza" expresa con indignación el protagonista de este episodio ocurrido además en uno de los días más calurosos del verano.

La Plataforma por la Sanidad en Sayago, que lleva más de dos años concentrándose cada sábado a las puertas del Centro de Salud de Bermillo, viene denunciando las deficiencias sanitarias en la comarca. Y casos como el ocurrido la tarde del martes, cuando los únicos profesionales de guardia tuvieron que salir a cubrir una emergencia dejando el centro sin ningún médico ni enfermera. "Los ciudadanos no podemos callarnos ante estas situaciones" zanja Rubén Martín.