El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes y secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, exigió hoy a la Junta que suspenda la celebración del concierto “mal entendido” como solidario para la Sierra de la Culebra y previsto el 3 de junio en Villardeciervos (Zamora), tras la decisión de tres bandas de no participar pese a estar anunciada su presencia. "Ya está bien de hacernos pasar vergüenza", dijo.

En la comparecencia posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, Luis Tudanca reclamó a la Junta que deje de hacer el “ridículo” y de convertir en un “esperpento” el concierto previsto para compensar los daños del incendio que afectó hace un año a la Sierra de la Culebra. Tras conocerse la baja de Marlon por discrepancias con la motivación de este evento musical, exigió que se refuerce el operativo “antes de que sea demasiado tarde”.

En ese sentido, Luis Tudanca aprovechó para recomendar al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, la canción ‘Cosas que no se compran con dinero’ de la banda asturiana Marlon, su grupo “favorito”, que se ha unido a las bajas de los vallisoletanos Naia y de la agrupación zamorana Markfeel.

El portavoz socialista criticó que García-Gallardo plantee este concierto como si “fuera un señorito feudal” que en la “edad media” resuelve los problemas de los agricultores y ganaderos afectados con un “supuesto” concierto solidario, que en un inicio se planteó como benéfico, ante la “incompetencia” de la Junta para hacer frente a los fuegos del pasado año en la provincia de Zamora.

“Basta ya”, insistió Tudanca, sobre que la Junta intente mostrar su “solidaridad” y “apoyo” con los afectados con unas “canciones”. “Ya está bien de tomar el pelo”, dijo a los habitantes de la zona y de generar “sufrimiento” a los ciudadanos, como recordó ocurrió antes en la Sierra de la Paramera de Ávila, y a los bomberos forestales.

El socialista instó a la Junta a que abandonen estas ideas “peregrinas”, dima el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, den ayudas a los afectados y refuercen el operativo de prevención y extinción de incendios. “Claro que hay cosas que no se pagan con dinero”, dijo porque la “dignidad”, insistió, de los grupos musicales que destacó abandonan el “barco” y de los habitantes de la zona está por encima de la del presidente de la Junta y de su número dos, a los que acusó de ser capaces de venderla por mantenerse en el poder.

Finalmente, el portavoz socialista insistió en pedir a la Junta que retire cuanto antes la celebración de este concierto para no hacer pasar “vergüenza” a los castellanos y leoneses, tras el “ridículo” que a su juicio supone las bajas en el cartel anunciado hace unos días. De las cinco bandas previstas, se mantienen dos: Alaska y DJ Fonsi Nieto. De momento, la Junta no se replantea el concierto de la Culebra pese a las bajas: "Quien no quiera venir a Zamora, que no venga".