El concierto "solidario" divide a la Corporación Municipal de Villardeciervos

El alcalde de Villardeciervos, Lorenzo Jiménez Martínez, abordó expresamente las dos cuestiones polémicas suscitadas en el municipio, el concierto solidario promovido por la Junta de Castilla y León y la cobertura de la plaza de la Oficina de Turismo, en el último pleno ordinario del mandato celebrado ayer en la villa cervata.

Respecto al concierto el alcalde intervino para explicar que fue el director de la Fundación Siglo quien "me llamó un día" y "me comentó que la Fundación Siglo, perteneciente a la Consejería de Cultura y Turismo, tenía un dinero para actividades" y "habían pensado que, por el tema de los incendios, hacer un concierto un sábado" y "dinamizar la zona" y fomentar el consumo de los asistentes, unas 5.000 personas. "Se planteó de esa manera y me pareció un idea buena e interesante", precisó Jiménez.

El alcalde profundizó en explicaciones sobre las partidas de Cultura y Turismo que se destinan específicamente a esas actividades, "ese es el destino y el fin" y no se habilitan para otros fines. "Jamás se van arreglar carreteras con Cultura y Turismo", como "tampoco se va a pagar dinero a los vecinos, porque no tienen por qué cobrar ninguna cuota por el incendio".

Cada partida va específicamente a esa área y en este caso "ha destinado 160.000 euros para este concierto" y si no viene a La Culebera iría a otra provincia o actividad. El objetivo es que venga la gente "y vea la sierra, conviva y vean que hay Sierra de la Culebra sin quemar y también lo quemado, aunque parezca una paradoja y contradictorio". Esa es "la principal función del concierto y como lo queráis interpretar ya es personal".

La banda Naïa, segundos en descolgarse del cartel EFE Al igual que hiciera en los últimos días el grupo zamorano Markfeel, la banda de rock vallisoletana Naïa también ha anunciado en las últimas horas que deja el concierto solidario de la Sierra de la Culebra de Zamora, en el que figuraba en el cartel oficial, "ante el cambio del espíritu inicial del concierto", según ha dado a conocer a través de sus redes sociales. Naîa y Markfeel eran los dos grupos de Castilla y León que estaba previsto que actuaran el próximo 3 de junio en Villardeciervos (Zamora) junto a Fangoria, Marlon y DJ Fonsi Nieto en el evento solidario que finalmente no iba a recaudar dinero para los damnificados por los incendios que el pasado verano acabaron con la vida de cuatro personas y arrasaron más de 55.000 hectáreas.

El portavoz del PSOE, José Manuel Soto Testa, replicó recordando que en la Junta Consultiva no se comentó nada ante los representantes de la sierra ante un concierto "que es para la Sierra". En los pueblos del entorno "les ha sentado peor que a mí" y "se ha creado un mal ambiente, y no contra el alcalde, sino contra Villardeciervos". Después de todo lo que pasó, "de todos los agravios, de falta de medios, que venga el vicepresidente de la Junta vendiendo que nos hace no sé qué, es una falta de respeto total a las personas que nos sentimos heridas". Relató que "nos tocó salir de nuestras casas, que vimos peligrar que nos quedábamos sin nada". De ahí "el malestar" y la falta de respeto. Soto se remitió al alcalde de Mahide, que organiza un concierto benéfico, "comparar eso con lo que anuncia la Junta, no tiene ni pies ni cabeza". Y señaló como "error de cálculo" el no haberlo llevado al Pleno "a ver qué opinamos".

Le echan en cara que no se planteó ante los alcaldes y propietarios "Ningún alcalde [por los afectados de los incendios de la sierra] quiere este concierto" y precisó que "no ha sido la primera opción Villardeciervos" e incluso alcaldes del PP rechazaron.

Soto entró al terreno personal: "a ti no se te ha quemado nada", y el alcalde contestó "se me ha quemado parte de término". Soto censuró que "es el concierto de la vergüenza" y reprochó el apoyo de los concejales del PP: "las consecuencias os las coméis vosotros tres. Aquí no se va a cargar el muerto el pueblo".

Si al PSOE se le ocurre hacer una cosa de esas, le quemo la figura al que venga a decir esto ¿A quién se le va a ocurrir tal historia? ¡A un gilipollas, a un niñato de mierda! Y que conste en el acta José Manuel Soto - Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Villardeciervos

El alcalde contestó que "hay mucha gente que quiere el concierto" y Soto respondió "y hay mucha que no". Y el PSOE reiteró que tenía que haberlo llevado al Pleno "y votarlo aquí". Para el alcalde "no se podía anunciar nada hasta el día de la presentación". Y no faltó respuesta de Soto "hay que darle honores. Lo que parece más irritante es que encima le des el baile a Vox. El alcalde de Villardeciervos haciendo el paseíllo al vicepresidente".

Para el alcalde el concierto se hubiera acogido, "me da igual que Vox, PSOE que sea quien sea". Y Soto aseveró "si al PSOE se le ocurre hacer una cosa de esas, le quemo la figura al que venga a decir esto ¿A quién se le va a ocurrir tal historia? ¡A un gilipollas, a un niñato de mierda! Y que conste en el acta". Reprochó Soto que la única persona que le ha apoyado ha sido la Consejera de Familia, y el alcalde defendió su gestión con la feria internacional, que también agitó al concejal Soto.

Designación de una plaza en la Oficina de Turismo

El otro punto que aclaró el alcalde fue la designación de la plaza de la Oficina de Turismo que se sacó dos veces el 20 y el 28 de febrero. Se comunicó, a través del auxiliar, a los concejales la disponibilidad de la plaza y solo se presentó una solicitud, de la hija del alcalde. Al revisar la composición de la Comisión, figuraba el alcalde que no tenía problema en desaparecer, aunque solo había una solicitud de una única candidata. Otro problema surgido en el transcurso de la elaboración del expediente es el contrato como fijo-discontinuo o mediante la contratación de una empresa de servicios.

Soto argumentó que el 15 de marzo vio el expediente y el contrato y al día siguiente comunicó al alcalde que "esto está mal hecho" y matizó que "no tenemos nada en contra del hijo de nadie" pero "por una cosa como está, el alcalde de Rosinos está en su casa".

Colonias de gastos ferales

Entre los puntos del orden del día que más debate suscitó fue la redacción del programa municipal de gestión de colonias felinas. En este punto varios miembros del público expresaron sus posturas encontradas. Mientras un vecino rechazaba que se emplearan fondos públicos en el control y que se alimente a animales en la vía pública, otras vecinas pedían ese control ante la inminente entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal. Uno de los problemas expuesto fue la alimentación de una de las colonias ferales en la zona de la Residencia. El alcalde planteó destinar zonas menos visibles para alimentar a los gatos. Aunque como se expresaba, cada vez hay más gatos abandonados.