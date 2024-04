Las modificaciones del presupuesto de Zamora suman 14 millones en solo cuatro meses

El presupuesto municipal del Ayuntamiento de Zamora sufre un nuevo cambio –y van tres consecutivos en los tres últimos plenos ordinarios– tras la modificación de un millón y medio de euros aprobada este jueves por la tarde en la sesión plenaria de la Casa de las Panaderas. Con esta nueva alteración del presupuesto de 2024 son ya 14 millones los modificados en cuatro meses, según criticó el portavoz del Grupo municipal del PP, Jesús María Prada.

El edil popular analizó algunos de los cambios y reclamó por ello el café que se había apostado hace algunos meses en el debate de otra sesión plenaria con el concejal de Hacienda, Diego Bernardo, que había sostenido que el presupuesto destinado al suministro eléctrico no iba a sufrir modificación alguna. "Era evidente que se iba a quedar corto", afeó Prada al edil responsable en materia presupuestaria, tras recordarle que no había sido un euro sino 425.100 los que se modifican en esa partida que la propia viceinterventora había señalado de que estaba infrafinanciada. Advirtió asimismo que si algún día se aplican las antiguas reglas fiscales puede que haya que alumbrar "con velas" porque eso significaría no poder sufragar con remanentes ese gasto ordinario como se ha hecho ahora.

Diego Bernardo justificó la modificación porque con cargo al presupuesto de este año se había pagado la factura del gasto de luz que se hizo en los últimos meses del año pasado, por lo que "no es una triquiñuela", explicó, para recordar que las cifras habían partido de la propuesta de los técnicos y no se había quitado "ni un solo euro para cuadrar" las cuentas.

Entre las modificaciones, el PP alertó igualmente de que la partida de publicidad se había disparado a casi el doble que el año pasado, "supongo que serán cosas del bipartito", ironizó, a lo que Diego Bernardo le aclaró que no era para aumentar la publicidad sino porque se había contratado un profesional de la información externo.

En lo que hubo más consenso fue en los 400.000 euros que se habilitan para el proyecto de apertura de una nueva calle en la trasera de la Catedral, que conectará con los jardines de Baltasar Lobo del entorno del Castillo. Tras la votación de la modificación presupuestaria, con 13 votos a favor del equipo de Gobierno de IU y PSOE y la abstención de PP, Zamora Sí y Vox, el alcalde intervino para aclarar que aunque hay modificaciones importantes, aun así en las arcas municipales "todavía nos queda dinero para las grandes obra" como la del Mercado de Abastos, la futura del Puente de Hierro o la del parque de Bomberos.

Menos debate suscitó la aprobación, definitiva y por unanimidad, del plan del sector urbanístico Camino Blanca, que permitirá construir 180 viviendas, 42 de ellas de protección oficial en San Frontis.

La anécdota: IU y PP

La anécdota de la sesión la protagonizó el alcalde, que en un asunto de trámite mencionó que los votos a favor eran de IU y PP, en vez de IU y PSOE, y tras advertirle David Gago y rectificar, comentó que "esto de Pedro Sánchez nos tiene...".

Si catorce millones se han modificado del presupuesto, también catorce millones es la cantidad de subvenciones europeas que gestiona el Ayuntamiento de Zamora. Esa última cifra, en la que no se incluyen los 23,5 millones que también con financiación europea destinará el Ministerio de Transportes a la humanización de las travesías de la ciudad, la ofreció Francisco Guarido en contestación a la propuesta del edil portavoz de Zamora Sí, Eloy Tomé, para crear una oficina de tramitación de fondos europeos.

Tomé criticó que se haya perdido una subvención de Europa de 264.300 euros para hacer Zamora más accesible, pero el alcalde subrayó el montante de las inversiones que se acometen en la ciudad con dinero de la UE y recordó que la Diputación de Zamora, donde sí existe esa oficina, se perdieron dos millones de otro proyecto europeo sin ejecutar.

Otra moción, ésta del PP, sirvió para conocer que ya se ha desbrozado el entorno de la Cruz del Rey Don Sancho y que el proyecto de alumnos de la Escuela de Artes para acondicionar la zona está "en vía muerta" desde 2021.

En el turno de preguntas, el edil de Vox, Javier Eguaras, pidió más planes de empleo y formación municipales, especialmente en ingeniería y obras.

