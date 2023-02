Un pueblo de Zamora pide voluntarios para presentarse a las elecciones municipales

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Manzanal del Barco dejará la política activa coincidiendo con la celebración de las elecciones municipales del día 28 de mayo. Así se expresa en un comunicado oficial que aparece en el “Bando Móvil” del ayuntamiento al que pueden acceder todos los vecinos: “El próximo 28 de mayo se celebran elecciones municipales; desde hace varios meses hemos anunciado que este ayuntamiento que presidimos no se va a volver a presentar”.

La actual corporación municipal está integrada toda ella por jóvenes lo cual no resulta fácil a la hora de compaginar su labor profesional y política, –aunque voluntad y ganas de trabajar nunca le han faltado–, pues viven o trabajan fuera del pueblo. Valga como ejemplo el caso de su alcalde Luis Miguel Mezquita González, técnico en una empresa eólica, que actualmente se encuentra trabajando en Indonesia.

Según se expresa en el bando municipal “Hasta la fecha no hay personas ni noticias de alguien que quiera dar un paso al frente y continuar para formar ayuntamiento, independientemente del grupo político que deseen. Esto es sólo una noticia de lo que puede ocurrir, si los manzanalinos (independientemente de estar o no empadronados) no presentamos candidatura, nos pondrán personas de fuera (paracaidistas) con el fin de conseguir votos para cada partido, pero con los cuatro años sin más interés”.

No es la primera vez que los partidos tiene problemas para presentar candidatos del pueblo y recurren a paracaidistas. En 2011 el PSOE no presentó candidatura en Fuentelapeña y sin embargo uno de sus vecinos lo hacía en Manzanal del Barco.

Finaliza el comunicado: “Os animamos por el bien de Manzanal del Barco a hacer ayuntamiento, prestando nuestra ayuda o conocimiento si se requiere hasta donde hemos aprendido.

En las elecciones municipales 2019 acudieron a las urnas 128 manzanalinos (77,05%) con una abstención del 22,95% (28 vecinos). Una vez contabilizados 53 votos fueron para la candidatura del PP (59.55%) y 26 para el PSOE (29,21%). Seis electores optaron por votar en blanco y 5 votos fueron declarados nulos.

En Manzanal del Barco la Corporación Municipal está compuesta solo por cinco ediles y se vota por un sistema similar al de Senado: el elector puede votar en la misma papeleta a candidatos de distinto partido. Solo se presentaron cinco candidatos, por dos partidos diferentes, por lo cual todos salieron elegidos: cuatro ediles del PP, Luis Miguel Mezquita González (alcalde), Esther Mezquita Santiago, Adrián Arguello Calvo y Víctor Pastor Ferrero); y uno del PSOE, José Anta Fernández.

Entre los vecinos no se duda en alabar la dedicación, entrega y buena labor de los actuales ediles: “Sin lugar a dudas están haciendo todo lo que ha estado en sus manos para cultivar el progreso y desarrollo en nuestro pueblo. La labor de un alcalde o un concejal es muy ingrata porque no todos saben o sabemos reconocer el trabajo que realizan por el bien de la comunidad, la mayoría de las veces restándole tiempo a sus propias familias”.

Fiestas

Manzanal del Barco celebrará las fiestas patronales de San Torcuato y San Isidro a mediados del mes de mayo con lo cual uno de los últimos cometidos del actual alcalde y concejales será precisamente la organización de los festejos de primavera.

Durante la era democrática el ayuntamiento de Manzanal del Barco tuvo como su regidora más “longeva” a Ana Isabel Baena Arguello que desempeñó el cargo de alcaldesa durante cinco legislaturas completas (veinte años). Fue nombrada alcaldesa en junio de 2009 y dejaba la política tras no presentarse a los comicios municipales de 2019. Durante su mandato la gran obra fue la construcción del conocido como “Puente de Manzanal” en 2007 para mejorar las comunicaciones en Tierra del Pan, Tierra de Alba y Aliste a través de la carretera provincial ZA-P-1405 de Zamora a Mahíde por Carbajales.

Eutimio Contra Galván fue alcalde de 1991 a 1996: durante su mandato se actuó en afianzar las infraestructuras básicas urbanas de abastecimiento domiciliario de agua saneamiento y alumbrado, además de construirse en 1995 el puente de “La Galvanera” pendiente de ejecutar desde la construcción del Salto de Ricobayo entre 1929 y 1934. Antes de él fueron alcaldes de Manzanal del Barco Benigno Contra, Valeriano Serrano y Francisco Mezquita.

Cambios en Losacino

El ayuntamiento de Losacino de Alba (Muga, Castillo y Vide) ha sido uno de los consistorios de la comarca que mas veces ha cambiado de alcalde en la era democrática: La historia se repite y una vez más los vecinos deberán elegir un nuevo alcalde para regir los destinos de uno de los municipios más afectados por la despoblación rural.

Daniel Fuentes Bartolomé, que en 2019 tomaba el relevo de la alcaldesa Ana María Barrera Barrera, ya ha trasmitido a sus personas de confianza su idea de no continuar en el cargo tras las elecciones del 28 de mayo. Losacino cuenta con la particularidad de ser el único municipio de Aliste, Tábara y Alba donde la Casa Consistorial está situada en uno de los anejos, Muga (el pueblo más grande con 142 habitantes) y no en la cabecera, Losacino (39: Vide tiene 19 y Castillo sólo 3.

Carbajales de Alba

La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Carbajales de Alba es la que más cambios ha vivido a lo largo de la legislatura 2019-2023.

La primera sorpresa llegaba cuando Francisco Moral García, numero dos en la candidatura de “Por Zamora” que lideraba el exalcalde de Ciudadanos Manuel Fidalgo Guillermo decidía integrarse en el grupo municipal del PP. La segunda llegaba en el PSOE, donde tras obtener dos actas de concejal, Tomás Teso García, que lideraba la candidatura renunciaba sin ni tomar siquiera posesión del cargo.

Su puesto lo ocupaba la número tres María Isabel Rodríguez Domínguez que inicio la legislatura junto a María del Carmen Diez León. Ambas ediles socialistas presentaron luego su dimisión y actualmente son concejales del PSOE en Carbajales de Alba Daniel Martín Martín y Manuel Rodríguez Vara ambos residentes en Vitoria Todos los partidos están teniendo muy serios problemas a la hora de confeccionar sus listas en la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba con vistas al 28 de mayo. Uno de los problemas esta en que hay municipios donde nadie quiere encabezar las listas para ser alcalde, todo lo contrario a los inicios de la democracia donde las disputas se centraban en que todos querían ir de primeros. Representantes de los partidos reconocen las dificultades y que en muchos municipios la única alternativa será la de presentar foráneos (paracaidistas).