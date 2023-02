Llegó la concentración número 75 de los sayagueses en pelea por "una sanidad digna". Esta vez con una mención a la situación de los cargos de la Consejería de Sanidad.

El miércoles pasado se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León el cese a petición propia de la Directora General de Asistencia Sanitaria y Humanización, de la Gerencia Regional de Salud. "En total, en 6 meses han cesado a petición propia 8 directores y técnicos de los complejos hospitalarios de Salamanca, Segovia, León y El Bierzo" ha explicado la portavoz de la plataforma por la Sanidad en Sayago, Prudencia Garrote.

"Los pacientes y los propios profesionales piden un cambio de modelo, negociaciones, normas claras para mantener y mejorar la Sanidad Pública, la base del Bienestar Social en nuestro país".

Apuntan los sayagueses que semana a semana se concentran en Bermillo que "la Atención Primaria es la primera puerta de entrada al sistema sanitario. Si no se facilita el acceso de la población, una parte se va a quedar fuera. No puede haber una sanidad a dos velocidades, para los que pueden acceder a pólizas privadas y para los que no se lo pueden permitir".

Han apelado a las palabras del Presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, quien manifestaba que “desatender la Atención Primaria es un error. Si queremos disminuir la carga del sistema sanitario, no podemos estar construyendo hospitales, generando gasto con nuevas y grandes tecnologías y aparataje que nos van a permitir ver a poca gente, sino invertir en capital humano que nos va a educar en salud y acortar procesos, que con un tratamiento pueda evitar que lleguemos al hospital o a la UCI”.

Reivindicaciones de la Plataforma por la Sanidad en Sayago

1. Exigimos que se cubran todas las plazas de médicos del centro de salud de Bermillo. Quedan 4 plazas de médicos libres.

2. Que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en TODOS los pueblos, sea cual sea su número de cartillas.

3. Que las consultas se hagan en días y en horas conocidos por todos los vecinos.

Los horarios tienen que estar expuestos en la puerta de los consultorios de todos los pueblos. El no tener expuesto el horario da lugar a un descontrol y a una incertidumbre que no merecemos los pacientes.

4. Exigimos también que se elimine la cita previa: no es necesaria si se cumplen los días y horarios establecidos para cada pueblo. Es un sistema muy complicado para las personas mayores.

Los sayagueses concentrados hoy en Bermillo volverán el próximo sábado a las puertas del Centro de Salud.