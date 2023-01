Palazuelo de las Cuevas recupera el manantial original que nace de la Culebra

Palazuelo de las Cuevas, localidad perteneciente al municipio de San Vicente de la Cabeza, recupera la normalidad en el abastecimiento domiciliario de agua potable tras varios meses de incertidumbre a causa de las sequía, los altos contenidos en minerales y la afección a uno de los acuíferos por el incendio de la Sierra de la Culebra iniciado en 15 de junio en Sarracín.

La primera actuación se ha centrado, financiada por la Junta de Castilla y León, en la recuperación del acuífero superficial de “Los Reguerones” situado dentro del entorno de la Sierra de la Culebra en la raya hacia Cabañas. Se trata de manantial original que abastece al pueblo desde la llegada del suministro de agua domiciliario mediante un depósito regulador de alrededor de 75.000 litros. En la actualidad suministra agua al barrio de la margen izquierda del río Aliste.

Los trabajos han incluido la colocación de nuevas tuberías porosas para la captación del agua, con canto rodado, malla geotextil, zanja de drenaje y llaves de paso. A parte se ha cerrado todo el recinto del acuífero. “La captación ha sido recuperada magníficamente” aseveraba ayer los propios vecinos.

Por otra parte, la Diputación de Zamora sacó a licitación las obras de construcción y puesta en marcha de la ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable) con un presupuesto base de licitación para su ejecución material mediante contrata en 75.056 euros el 11 de febrero de 2022.

El sondeo cuenta con una bomba de 5 caballos capaz de suministrar 15.000 litros de agua a la hora.

La adjudicataria y encargada de realizar las obras fue la empresa Zamoragua que ofertó 68.244 euros e incluyó dos años de garantía. La financiación en este caso corrió a cargo el Plan Sequía 2021 aportando la Institución Provincial el 90% (61.419,40) y el Ayuntamiento de San Vicente el restante 10% (6.824,40). Las obras se ejecutaron sobre proyecto técnico del ingeniero Manuel Angel Rodríguez Manzano.

Palazuelo de las Cuevas cuenta con un pozo de sondeo situado en la ladera del “Teso del Diablo”, margen derecha del río Aliste, que abastece al depósito regulador de almacenamiento y distribución construido a principios de esta legislatura con capacidad para albergar 112.500 litros de agua, dividido en dos compartimentos de 56.250 litros cada uno y un sistema de cloración en ubicado en una caseta adosada con todas las instalaciones y conducciones necesarias para su correcto funcionamiento. El sondeo cuenta con una bomba de 5 caballos capaz de suministrar 15.000 litros de agua a la hora.

El problema surgía no por la calidad sino por la cantidad pues los análisis del agua daban un elevado contenido en minerales, más concretamente en manganeso y en hierro, lo cual podía derivar en informe de aguas aptas para el consumo pero con no conformidad, lo que implicaba un problema en el abastecimiento domiciliario de gua potable ya que de no actuarse el problema continuaría agravándose y podría haber ocasionado con el tiempo el corte del suministro.

Nuevo depósito de agua

Las analíticas mostraban unos índices de 536+102nl/litro, muy lejano los 50 permitidos por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

La primera actuación se centró en construir una caseta de 24 metros cuadrados para albergar los equipos de depuración.

El período de servicio de la estación de tratamiento de agua potable se de 25 años hasta 2048

La solución adoptada ha consistido en conducir el agua al depósito de 3.000 litros de poliester y fibra de vidrio, desde el cual pasa a una bomba de lavado y a continuación se lleva hasta un filtro deferrizador automático: se trata de un filtro industrial simple a presión multicapa, con silex de diferentes granumetrías y pirolusita.

En presencia de oxígeno disuelto, la pirolusita ejerce una fuerte acción catalítica de oxidación sobre el hierro y el manganeso, que precipitan y se quedan por tanto atrapados en el lecho filtrante. Posteriormente son eliminados por contralavado. Su lavado se hará con agua limpia que captará directamente la bomba de la tubería de suministro a la localidad.

El cálculo de la dotación de la población se estima en 175 litros por persona y día. Teniendo en cuenta que el período de servicio de la estación de tratamiento de agua potable se de 25 años (hasta 2048) y considerando que no habrá una tasa de crecimiento anual acumulada (0%) los técnicos obtienen que la dotación para el año horizonte permanecerá en 217 litros por habitante y día.

Consumo de agua para ganado

En cuanto a la ganadería se considera un consumo por res de 100 litros las vacas, 45 las burras, 20 los cerdos, 8 las ovejas, 6 las cabras, medio litro los conejos y 0,10 las gallinas.

Se ha establecido un período de trabajo de 9 horas por jornada, por lo que en la situación más desfavorable (periodos estacionales) se establece un suministro de 94.750 litros de agua por lo cual se necesitará un caudal de filtración de 10,53 metros cúbicos a la hora. En las condiciones normales anuales la demanda se situará en los 74.750 litros.

Con la recuperación del acuífero de “Los Reguerones) (superficial) y la depuración del “Teso del Diablo” Palazuelo de las Cuevas pasa a contar con una autocopia de 187.000 litros de agua: 112.000 del deposito que abastece al barrio de la margen derecha del frío Aliste y 75.000 al de la izquierda. A parte, esta legislatura, se ha renovado parte de la red urbana, alguna todavía de uralita.

El Ayuntamiento de San Vicente de la Cabeza se ha marcado com o objetivo para la primavera recuperar tres acuíferos: el de “La Salguirales” de San Vicente de la Cabeza hacia la zona de Grisuela; y en Bercianos los de “Las Furnias” y “El Valle” (este manantial fue el primero que se utilizo en los años setenta del pasado siglo XX cuando se puso el abastecimiento domiciliario de agua en el pueblo).

En la localidad de Bercianos de Aliste se invirtieron anteriormente 18.948 euros en la adecuación y mejora del depósito de almacenamiento y distribución de “El Valle”, cercano al pueblo, que debido a su deterioro sufría graves y grandes perdidas de agua. El pueblo cuenta con una concesión de aguas por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero hasta el año 2082 a razón de 2,98 litros por segundo y una caudal máximo de 19.777.000 de litros suficientes para garantizar el suministro los 365 días del año.