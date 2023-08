"No hay que estigmatizar ningún género"

Elena Garquin nació en Benavente, donde reside actualmente con su familia. La autora cursó los estudios de derecho en la Universidad de Salamanca, pero desde niña su verdadera pasión fueron los libros. Su vocación de escritora llegó a través de la lectura. Es una enamorada el cine, y adora el campo y la naturaleza. Escribe desde la adolescencia, aunque dejó de hacerlo cuando se casó. Después de bastantes años, decidío retomar la escritura, algo que para ella se ha convertido en su forma de ganarse la vida.

Aunque su género principal es la novela romántica, muestra una gran versatilidad en lo que escribe. "Una de las buenísimas cosas de la romántica es que puedes abarcar muchísimos subgéneros sin salirte dentro de lo que es la historia de amor, que debe de ser loa trama principal en una novela romántica Yo me aburro de todo muy fácilmente, soy una persona que necesita cambiar y experimentar. Unas salen bien y otras menos", explicaba.

Garquín ha tenido un considerable éxito en sus publicaciones, queríamos saber a que atribuye su éxito y como mantiene a su círculo de lectores. "Tienes que tocar de todos los palos. Debes saber escribir en primera persona, tercera persona, saber compaginar los dos estilos, escribir en pasado y en presente, en definitiva, tienes que dominar varias técnicas y la única manera de hacerlo es probando. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado el thriller, por ejemplo, y en mis novelas, no solamente escribo historias de amor porque si no la primera que se aburriría sería yo. Entonces, decidí escribir un thriller romántico que sí, que haya una historia de amor, pero que haya mucho más misterio del que yo estoy acostumbrada a poner en mis novelas y me salió No sueltes mi mano, que es una de las novelas mejor valoradas que tengo", relataba.

Durante este último año ha publicado tres novelas: "El honor de Liam" y "La lucha de Connor"; pertenecientes a la saga "Los hijos de Gael" y "Sabor a caramelo". "Tanto Liam como Connor son romántica histórica, ambas ambientadas en Escocia porque me apasiona la historia del país, pero a mi manera. Entonces he publicado de momento dos, el mes que viene saldrá el tercero de la saga, ahora mismo me pillas rematándolo. He leído mucha novela histórica y mucho romance histórico, y creo que no he leído nunca ninguna escrita en primera persona y no solamente por los protagonistas, sino también por algún que otro secundario. Tanto Liam, como Connor, son personajes que tienen las características típicas de los protagonistas masculinos de la novela romántica, pero también tienen sus fallos", exponía de forma apasionada.

Aunque es una amante de lo histórico, las labores de documentación pueden llegar a ser muy cansadas. A partir de esta situación es cuando nació "Sabor a Caramelo". "Sabor a caramelo es un paréntesis, algo refrescante. El romance histórico es denso, o sea, la historia es densa, no se puede poner tantos datos históricos como si fuera una novela histórica pura y dura, pero aún así yo he tenido que documentarme muy mucho del pasado. Entonces cuando acabé con Connor quise hacer algo distinto y surgió esta obra".

En este momento es ella misma la que produce sus libros de forma independiente. "Yo quería intentar vivir de la escritura. Las editoriales, por regla general, como mucho te publican dos libros al año. Si vendes un montón, posiblemente te publicarían dos libros al mes, pero no soy Megan Maxwell . Con dos publicaciones al año y siendo de toda la cadena el autor el que menos cobra, pues evidentemente no podría vivir de ello", aseveraba.

Además de estas tres obras, en lo queda de año, nos adelnató que van a salir dos más. "Mi meta era publicar cinco novelas este año y creo que lo voy a conseguir, ha sido muy productivo y todo ha ido a favor". La cuarta novela será "El orgullo de Abraham", tercer libro de la saga que está previsto para el próximo mes y la quinta será "Sabor a Chocolate" para finales de este año.

Para concluir, Elena Garquin quiso hacer una reflexión. "No se debería estigmatizar ningún género, siendo además el romace el género más vendido junto con la novela negra y la histórica. El amor siempre aparece en todas las historias", concluía.