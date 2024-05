Una plantación de almendros obliga a variar el polígono industrial Zamora Norte

La Junta de Castilla y León somete a un periodo de exposición pública hasta el 15 de mayo la Modificación del Plan Regional de ámbito territorial para el desarrollo industrial Zamora Norte (el conocido como Polígono Industrial de Monfarracinos), proyecto que ha variado la configuración original de la primera versión presentada el pasado diciembre. Es un proyecto muy importante, la parte principal del Zamora Impulsa promovido por el presidente Mañueco con el apoyo de la Diputación de Zamora y Caja Rural.

Primer proyecto publicado en diciembre, que ha sido modificado por las alegaciones. | JCyL / Carlos Gil AndrésC. G.A.C. G. A.

El polígono reduce uno de sus sectores, mientras que lo compensa con la ampliación de terrenos del otro debido, entre otras cosas, a que no se tuvo en cuenta la dimensión de una plantación de almendros que es incompatible con este desarrollo industrial.

Los redactores del Plan indican que durante la tramitación del documento, a partir de diciembre se actualizaron informaciones que en parte se conocían, pero no fueron consideradas inicialmente.

«Entre estas informaciones se encuentra la constatación de que la plantación de almendros inicialmente identificada» en una de las parcelas "era de una extensión significativamente superior a la inicialmente considerada, al no haberse identificado inicialmente la existencia de los plantones más recientes, y que por su situación sería de imposible integración en la propuesta inicial de ordenación".

El hecho de que estos cultivos leñosos "se encuentren contemplados expresamente en las actuales políticas de promoción de la administración autonómica (Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural) ha obligado además a una reconsideración de la idoneidad de algunas decisiones iniciales del Plan Regional, y en particular de su ámbito, que permitiese conjugar las políticas industriales y agrícolas de la Junta de Castilla y León".

Analizada esta situación, "junto con otros condicionantes que ya afectaban a parte del sector Zamora Norte 2 como la potencial afección arqueológica o la existencia de otras actividades constructivas y productivas preexistentes, se ha considerado que la alternativa más adecuada era una reconsideración parcial del ámbito inicialmente delimitado por el Plan Regional, excluyendo del desarrollo urbanístico los terrenos afectados por los referidos cultivos y preexistencias" (se refiere a parcelas con actividades previas). Eso sí, el terreno que se pierde por ese lado se compensa "con una redelimitación más amplia del sector Zamora Norte 1, que contaba en su entorno de terrenos rústicos baldíos suficientes para plantear una ampliación".

Esta solución "había sido ya considerada en el estudio de alternativas del propio Plan Regional y, con la nueva información disponible, pasa a convertirse en la más adecuada. La alternativa mantiene la validez de una parte sustantiva de las propuestas del Plan Regional, incluidas los contenidos informativos y analíticos del instrumento, pero también los objetivos, estrategias y propuestas generales recogidas en el documento".

Sin embargo, "supone algunos cambios de cierta relevancia en las determinaciones urbanísticas inicialmente propuestas, tanto de ordenación general como detallada, y de algunas condiciones particulares de gestión (afección a nuevos propietarios de suelo) que hacen aconsejable el sometimiento del instrumento y sus contenidos urbanísticos a un nuevo procedimiento de exposición pública y audiencia a las administraciones públicas». De ahí que el recorrido burocrático se haya tenido que iniciar de nuevo cuatro meses después.

La CHD advierte que bloqueará la actuación si no hay antes depuradora

En su tramitación inicial el único informe desfavorable al polígono de Monfarracinos fue el evacuado por la Confederación Hidrográfica del Duero, «que señala que el municipio de Monfarracinos no cuenta con un sistema de depuración de aguas residuales adecuado y la necesidad de que se presente un proyecto técnico adecuado para resolver dicha situación, manifestando que no se pronunciará de modo favorable a la aprobación del Plan Regional (ni a ningún otro instrumento de planeamiento urbanístico) hasta que no se disponga de un sistema de depuración capaz de ofrecer un tratamiento adecuado a las aguas del municipio».

En este sentido, el Plan Regional recuerda que hay un proyecto de depuración para el municipio que depende de la empresa estatal Acuaes y también incorpora inversiones para «la ejecución de una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales, que integrará las necesidades del municipio y del área industrial».

Una empresa afectada pide salir del ámbito de la actuación prevista

Entre las alegaciones realizadas por los propietarios afectados por la ubicación del polígono destaca el de una empresa que realiza su actividad en este suelo rústico con la correspondiente autorización y que pide ser excluida de la promoción y ser declarada como suelo urbano.

Los promotores del polígono desestiman esta petición aunque aclaran que en todo momento el desarrollo del polígono se va a llevar a cabo por la vía del diálogo y la negociación, tanto en el caso de las posibles expropiaciones como en el de empresas preexistentes como estas que tendrán que tener un tratamiento especial a la hora de determinar su participación en los costes del desarrollo urbanístico.

También en la misma alegación se pone de manifiesto la existencia de terrenos particulares en las zonas previstas para la glorieta y accesos que no sólo son espacios de dominio público afectos a la carretera comarcal CL-612, próxima a Monfarracinos.

Suscríbete para seguir leyendo