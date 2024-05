El Avril en Zamora: ¿Un avión low cost o el tren de la bruja?

"Hemos tenido de todo, un poquito de retraso, un poquito de tren de la bruja a oscuras, agotamiento de comida, de bebida, todo lo que podía salir mal ha salido mal". La frase de Angie Novas, una viguesa que tomó en primer Avril, resume la aciaga jornada del estreno, que no impedía valorar más objetivamente la primera impresión del nuevo tren.

Angie Novas y David Montalvo, viajeros gallegos a Madrid / JOSE LUIS FERNANDEZ

"Es muy bonito, es precioso, tiene mucha luz, la zona de restauración está muy bonita, pero claro si siempre va a ser así compensaban más los antiguos Alvia. En el asiento del medio se va bien, pero como seas un poquito ancho...", decía Angie mientras su acompañante, David Montalvo no estaba muy de acuerdo con esa información y advierte: "Hay menos espacio para las maletas".

José Ignacio Junquera, Isabel Hernando y Ángeles Menéndez, en el Avril / Jose Luis Fernández

Una buena definición del nuevo tren la daba el viajero de Compostela José Ignacio Junquera: "En confort no sé si ha ganado, parece más un avión de estos de low cost con los asientos más chiquitos, pero confiemos en que si estamos menos tiempo en el tren no nos importará tanto".

Pedro Álvarez y Paqui Ramos, salmantinos esperando el tren en Zamora / JOSE LUIS FERNANDEZ

Cree que "el tren mejorará, por supuesto, con el tiempo el primer viaje inaugural tiene esas cosas, no creo que sean tan raras". Desde el asiento de enfrente Ángeles Menéndez, de Villagarcía opinaba: "Ha sido un viaje un poco desafortunado, pero tampoco es para tanto. No me parece muy cómodo el tren, es muy poquito estrecho, sobre todo esa zona de tres asientos".

Isabel Hernando, de Santiago, considera que "antes el tren funcionaba perfectamente y ahora se supone que iba a funcionar más rápido y no sé si hemos ganado con el cambio. Pero bueno, confiemos en que solo sea el primero día". No obstante, está convencida de que el tren es el "mejor medio de transporte".

"Se parece a un avión low cost" / Carlos Gil Andrés

En el andén, tres pasajeros que llevaban más de dos horas esperando la llegada del tren Avril hacían de portavoces de los afectados por la demora, sobre todo gente que tenía que tomar un enlace o acudir a una cita importante.

Miguel Ángel Marino y Manuel Bueno (en primer plano), viajeros con dos horas de demora / JOSE LUIS FERNANDEZ

"Me parece un poco de vergüenza dos horas de retraso" decía Manuel Bueno, que esperaba llegar a tiempo a un concierto en Madrid. Miguel Ángel Marino expresaba su inicial "enfado y cabreo por la demora. Pero bueno, yo voy de relax y no me crea ningún problema; pero hay gente que si lo tiene que tiene que enlazar con Barcelona o Alicante. En fin, son cosas que pasan".

Otra joven viajera era de la misma opinión: "Este retraso ha sido un cachondeo yo no tenía prisa pero para bastante gente que estaba esperando si, porque cogían un vuelo o algo y ha sido bastante desesperante. No daban información de nada".

Transi Andrés Benito, en la estación de tren de Zamora / JOSE LUIS FERNANDEZ

Y durante la espera otros usuarios valoraban el servicio ferroviario en Zamora. Tomás Gago ponía sobre la mesa su positiva evolución, ya que el AVE le permite venir a ver a sus padres desde Barcelona sin pasar "doce horas en un autobús"; Tránsito Andrés se quejaba de la falta de billetes y lo caros que son. No entiende que compense sacar un abono de diez viajes para un solo trayecto ni comprende por qué a veces no han billetes de Madrid a Zamora pero sí a Orense en el mismo tren.

Pedro Álvarez y Paqui Ramos eran dos peregrinos que para ir de Salamanca a Tuy no tenían otra opción que tomar el tren en Zamora.

