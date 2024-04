El hostelero de Zamora que reparte zascas a sus comensales insatisfechos: "Hienas y machistas"

La hostelería es dura. Sobre todo, cuando te enfrentas a un montón de portales en Internet donde las críticas son fáciles y anónimas. Si bien es cierto que muchas veces son merecidísimas, en otras ocasiones no lo son tanto y los propietarios tienen que contestar a censuras que ni ellos mismos se creen. Normalmente, ni todo es blanco ni todo es negro, sino que ambas partes suelen tener razón.

En Zamora existe un restaurante en la capital que acumula cientos de críticas en el tradicional buscador de Tripadvisor. Y lo cierto es que muchas son negativas, algo que suele llevar al cliente a descartar esa opción si eres un habitual del portal antes de hacer una reserva. Lo bueno en este caso es que el propietario del establecimiento hostelero da la cara, contesta, ofrece argumentos y, en más de una ocasión, regala "zascas" a quienes se pasan de listos.

Un escote que molesta

El comensal no se corta: "La coca-cola estaba caducada, las gaseosas disipadas, las camareras van con el pelo suelto casi metido en el plato y con unos escotes que... vale para una discoteca pero para servir pues no". El dueño no dejó pasar este aspecto y respondió sin paños calientes: "Solo puedo decir que vaya comentario más machista, menos mal que íbamos a salir mejores personas después de la pandemia". Tras una ristra de quejas sobre el servicio y la comida, el propietario no se cortó en mandar al comensal a... "al Mc´Donalds".

Sin siquiera unos días de respiro el mismo propietario tuvo que enfrentarse a nuevas críticas: "La cuenta no se correspondía con lo que nos había traído y que lo que nos habían traído tampoco se correspondía con lo que habíamos pedido y al decirlo han empezado a gritarnos literalmente acusándonos de no querer pagar".

"Sois hienas"

Los problemas con el tiket fueron explicados punto a punto por el propietario, que se despachó a gusto también. "Os pusisteis como hienas alrededor a chillar". Un tipo de animales que, por lo visto, no quieren en este restaurante de Zamora porque "si vosotros no nos recomendáis como establecimiento, nosotros desgraciadamente tampoco os recomendamos a vosotros como clientes porque hay que saber que cuando se sale a comer fuera de casa, se paga".