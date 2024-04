PP, IU y Vox ven una estrategia calculada en la decisión del presidente del Gobierno

Las críticas al presidente del Gobierno no se han hecho esperar ni a derecha ni a izquierda en Zamora, aunque con matices. Los dirigentes provinciales de PP, IU y Vox han coincidido en opinar que la de Pedro Sánchez ha sido una estrategia calculada y han mostrado su rechazo a la decisión del presidente del Gobierno de pensárselo durante cinco días. A partir de ahí, han hecho distintas interpretaciones desde el lamento del PP por la imagen internacional de España hasta las amenazas a la libertad de prensa y al poder judicial de las que ha alertado Vox y el circo mediático al que está tendiendo la política, según IU.

El presidente provincial del PP de Zamora, José María Barrios, ha lamentado el perjuicio que ha supuesto para la imagen de España los cinco días de reflexión que se dio Pedro Sánchez antes de decidir seguir adelante.

"El presidente del Gobierno no llega a la altura de los españoles y lo ha demostrado en numerosas ocasiones", ha opinado Barrios, que ha tachado de "teatro" que se haya pasado cinco días "quejándose de alguna manera" con la intención de "darnos pena" cuando lo que debe dar son "explicaciones", ya que no ha dado "ni una de toda la corrupción en el entorno de su partido" que afecta a "su casa".

"Ha hecho teatro quejándose para intentar dar pena, pero lo que tiene que dar son explicaciones de toda la corrupción de su partido" José María Barrios — Presidente provincial del PP de Zamora

Barrios ha asegurado que Pedro Sánchez lo que tiene que hacer es "gobernar" porque lleva casi diez meses de legislatura y no una "ni una sola ley aprobada, la única la Ley de Amnistía" sobre la que además no ha dado "ni una sola explicación".

A juicio del líder de los populares zamoranos no hay que valorar si lo que ha hecho le perjudica o no a su imagen, porque eso "nos importa lo justo" sino que lo importante es que "la imagen internacional de España ha salido muy perjudicada". Ha agregado que no sabe si Pedro Sánchez y el PSOE ganará o no con todo esto pero "desde luego sí se que todos los españoles perdemos".

El senador zamorano del PP ha recordado que algunos analistas políticos consideran que lo ocurrido en los últimos días puede ser una estrategia montada por Sánchez de cara a las elecciones catalanas y europeas, algo que Barrios ha opinado que entra dentro de lo probable ya que se trata de "un hombre muy calculador".

Frente a ello, Barrios ha pedido a Sánchez que se ponga "de una vez a resolver los problemas de los españoles" y ha recordado que es de los países europeos con más paro juvenil y con más niños en riesgo de exclusión social, por lo que debería hacer es "apartarse y convocar elecciones".

"La política no debería ser así, está tendiendo a un circo mediático y el presidente del Gobierno no tiene que prestarse a esos juegos" Miguel Ángel Viñas — Coordinador provincial de IU de Zamora

Por su parte, el coordinador provincial de IU de Zamora y concejal del Ayuntamiento, Miguel Ángel Viñas, ha opinado que la política está llegando a un punto de espectáculo que afortunadamente no se da en Zamora, donde "afortunadamente nos respetamos". Viñas han lamentado que se denuncie en base a la prensa como se ha hecho con la mujer de Pedro Sánchez, con una denuncia que "a priori no tienen ningún fundamento" y que puede hacer que se desvirtúen otras denuncias serias y fundamentadas. Del mismo modo, ha criticado que el presidente del Gobierno se haya prestado al juego de la política-espectáculo, con una estrategia "calculada". El líder provincial de IU ha sostenido que se trata de "un juego calculado" también por el PSOE "de manera descarada", algo que resulta "inédito en democracia", con los cinco días que se dio.

"No le importa rescatar los odios del pasado, ha dicho cosas que para mí son una amenaza, no sé si querrá volver otra vez al Frente Popular" Eugenio Blanco — Presidente de Vox Zamora

Desde Vox, su presidente provincial y concejal benaventano Eugenio Blanco ha indicado que lo único que busca Pedro Sánchez es "victimizarse" y que con ello pretende "desviar el foco de los procedimientos de corrupción que están acorralándole a él y a su entorno". A su juicio se trata de una estrategia premeditada para sacar "rédito electoral" en las elecciones catalanas. En su opinión, algunas de las afirmaciones de Sánchez suponen "una amenaza" por lo que "no se si querrá volver otra vez al Frente Popular", ya que ha demostrado que "no le importa rescatar los odios del pasado".

Ha considerado que en vez de amenazar la libertad de prensa e intentar amordazar el Poder Judicial, Pedro Sánchez debería haber dado explicaciones porque "si piensa que los demás se van a achantar se está equivocando, la Justicia le va a seguir investigando".

