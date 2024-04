La música reina en los teatros de Zamora

El Teatro Ramos Carrión y el Teatro Principal de Zamora han apostado por la música como la manifestación artística para esta semana, aunque con espectáculo orientados a públicos muy distintos.

El Teatro Principal acoge un doblete a cargo de la Banda de Música de Zamora el sábado 4 de mayo.

El colectivo, que capitanea Manuel Alejandro López, ofrecerá a partir de las 12.00 horas la última de las sesiones del concierto divertido "La amenaza del Ministerio del Silencio", una propuesta que en sus anteriores citas ha llenado la bombonera y que supone la XVI edición de esta actividad didáctica pensada para los niños.

La segunda cita será el tradicional concierto de primavera, a las 20.00 horas, donde el colectivo interpretará desde La verbena de la Paloma, Tico Tico al Bolero de Algodre.

Las entradas para el concierto divertido tienen un precio de 5 euros, mientras que el recital de primavera cuesta 8 euros y pueden o bien adquirirse de manera on line en la web del Teatro Principal o bien físicamente en la taquilla en horario de tarde.

Ramos Carrión

Tina Turner murió hace casi un año, pero el público sigue disfrutando de su legado artístico y para prueba el homenaje que propone el viernes día 3 de mayo el Teatro Ramos Carrión.

El espectáculo "Totally Tina" recala en la ciudad directo desde Reino Unido y ofrece al espectador la posibilidad de revivir un concierto de la reina de rock, disfrutando en directo de sus temas más emblemáticos.

La propuesta, reconocida en varias ocasiones por la Asociación de Agentes del Reino Unido como el mejor tributo a Tina Turner, tiene un gran éxito, en gran parte, a la especial voz de Justine Riddoch, encargada de dar vida a la cantante de Tennessee. A ella, se suma un equipo de bailarines que reproduce las coreografías originales y un vestuario fiel a la imagen de Tina Turner sobre el escenario, indican desde el Ramos.

Imagen del espectáculo "Totally Tina" / Cedida

El viernes 3 de mayo, Justine Riddoch y su equipo aterrizan en el Ramos Carrión y, a partir de las 20.30 horas, revivirán en directo canciones como "We don’t need another hero" o "River deep, mountain high", entre otros grandes clásicos.

Los pases tienen un precio de 32 euros y pueden comprarse en la taquilla del teatro, de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y en la web del liceo.