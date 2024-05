El delegado del Corredor Atlántico, en la próxima concentración de la Ruta de la Plata de Zamora

El delegado del Corredor Atlántico, Luis Fuentes, será uno de los representantes de la Junta de Castilla y León en la protesta del oeste peninsular del 25 de mayo en la Plaza Mayor de Zamora para reivindicar la reapertura de la Ruta de la Plata.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, trasmitió el apoyo de la administración autonómica a la concentración convocada en Zamora . "Nuestra posición siempre ha sido de apoyo a la reapertura de la línea Ruta de la Plata y la mejora de todo tipo de frecuencias ferroviarias en la zona oeste de la comunidad autónoma". Este tren, dijo, "es un elemento importante para nosotros y seremos una parte muy activa de las demandas sociales que se produzcan en relación a este Corredor". Pidió también al ministro de Transportes, Óscar Puente, "que nos escuche a toda la sociedad de Castilla y León".

De momento se desconoce si algún consejero estará en la concentración de Zamora.

Asociaciones ferroviarias de León y El Bierzo

Una protesta convocada oficialmente por las instituciones zamoranas (Cámara de Comercio, Diputación y Ayuntamiento de la capital) que sigue recabando apoyos. Las asociaciones ferroviarias Reino de León y Berciana, que han participado en la organización de los actos, asistirán a Zamora. "El movimiento ciudadano que rompió el silencio que imperaba sobre la Ruta de la Plata no va a parar a pesar del mazazo recibido hace uno días por su exclusión de la Red Básica Ampliada, y la falta de defensa del ferrocarril Astorga-Plasencia en Bruselas por parte del Gobierno, y a pesar de la postura de apoyo de los representantes de Extremadura y Castilla y León. La sociedad reclamaba al Gobierno un apoyo que no se defendió en Bruselas, perjudicando gravemente al Oeste de España", dicen ambas entidades en un comunicado.

Las asociaciones ferroviarias Reino de León y Berciana acuden a las ponencias técnicas y concentración que lideran las instituciones zamoranas, Diputación, Ayuntamiento y Cámara de Comercio "que están realizando un trabajo digno de mención y con una unidad de acción a destacar junto a la Asociación Ferroviaria Zamorana".

Ambas asociaciones "seguirán luchando para reclamar que se abra un nuevo tiempo, bloqueado ahora con un largo estudio a dos años vista que contempla mantener el cierre de la línea. Diversos colectivos y las asociaciones ferroviarias han enviado ya información sobre el encuentro que tendrá lugar en Zamora. Se espera la implicación los ayuntamientos de Astorga, La Bañeza, Riego de la Vega, Valderrey, Benavente y Diputación de León, dada la importancia del proyecto.

Las organizaciones han remitido el cartel de convocatoria y esperan la participación de las instituciones leonesas enviando representación. "Sería deseable la movilización de algún autobús desde León, dado que un ferrocarril no es una infraestructura para una localidad concreta".

El objetivo: "lograr un compromiso político claro" con este eje

"Todos los movimientos sociales esperan un compromiso político claro y decisivo en Zamora con asistencia de representantes y de la sociedad del norte al sur de España", señalan las plataformas leonesas. "El desarrollo Corredor Atlántico sale seriamente perjudicado, al seguir rota e inconexa la malla ferroviaria que no desarrolla este eje transversal calificado como vital por el Comisionado del Corredor Atlántico pero que sin embargo se retrasa al 2050".

Para las organizaciones, "no es aceptable poner a Europa como excusa para bloquear la reapertura cuando Europa precisamente es la solución. Realizar otro estudio de supuesta viabilidad y a dos años vista, no resuelve el problema, alarga la agonía y no garantiza para nada su reapertura, generando falsas esperanzas máxime cuando se plantea quitar del trazado a La Bañeza y Astorga, algo intolerable".

El perjuicio generado "al entorno de la capital leonesa es muy grave, pero también para El Bierzo y su canalización de tráficos desde Galicia y Asturias. Retrasar la reapertura a 2050 produce efectos devastadores de despoblación y de pérdida de inversiones e industrias. Esta falta de apuesta por el Astorga-Plasencia genera unas situaciones de desigualdad e injusticia en materia de infraestructuras ferroviarias que León rechaza rotundamente".

Benavente es también una de las ciudades más perjudicadas, ya que carece ahora mismo de conexión por tren.