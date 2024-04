Violeta Zheng , maga: "Ya pasó la época en la que la mujer era únicamente la ayudante del mago"

La maga Violeta Zheng pisa el sábado, día 13 de abril a las 20.00 horas, el escenario del Teatro Ramos Carrión con el espectáculo "La magia es ella".

–¿Cómo llega al mundo de la magia?

–Cuando tenía 17 años en mi ciudad, Kunming, se celebró un festival de magia internacional, yo estaba estudiando en la escuela de acrobacia y la organización del festival pidió voluntarios para ser asistentes de los magos internacionales que participaban. Me apunté y me tocó trabajar detrás del escenario para ayudar a los artistas. A partir de ese momento, me enamoré de este arte y decidí que quería aprender y hacer de la magia mi camino, mi futuro y ojalá que algún día mi profesión.

–¿Qué hizo que se convirtiera en su modo de vida?

–Creo que después de mucho esfuerzo y después de trabajar duramente llegó un momento en el que tenía contratos en Europa, empecé a viajar y a conseguir una mayor remuneración de la que yo ganaba como trabajadora del gobierno en una oficina del circo y acrobacia de mi ciudad. Ese dinero me permitía vivir y fue el momento de dejar la primera etapa del camino y dedicarme a esto de una manera profesional.

–Ser mujer artista en China a priori es complicado.

–Bueno... ser mujer, no solamente en China sino en muchísimos países resulta complicado, yo diría que aquí también porque la misma especialidad y haciendo el mismo trabajo gana más un hombre que una mujer. Creo que lo tenemos más difícil, pero con esfuerzo, energía, con poder y con convencimiento podemos llegar y de hecho las mujeres evidentemente somos luchadoras. Mi vida es un ejemplo de coraje, de lucha y de superación y simplemente es tener un sueño, perseguirlo y, a pesar de las dificultades, hacerlo realidad. Me siento muy satisfecha de haber alcanzado la meta que me propuse y de poder hacer lo que yo más quería en el mundo que era hacer magia y vivir de hacer magia.

–En el espectáculo que llevará a cabo en el Teatro Ramos Carrión de Zamora aproxima a su trayectoria profesional y vital. ¿Qué le llevo a llevarlo a cabo?

–Este es un sueño que comenzó hace seis años. Yo quería hacer una propuesta mucho más allá de la magia. Me planteé hacer un espectáculo de magia, pero contar también algo, un poco más, una historia. En este espectáculo hay un hilo conductor, cuento mi vida, pero con pinceladas mínimas, es decir, en pocos momentos hay una información total de lo que ha sido mi vida. La magia es la protagonista, los efectos grandes pequeños emocionantes sensibles de humor de comicidad, todo ello es por encima de todo. Luego está mi historia que va un poquito entrelazada porque es parte de mi y mi espectáculo es una proyección y una extensión de lo que yo soy y de mi existencia. Es una fórmula diferente de un espectáculo de magia única, original y novedosa porque normalmente en un espectáculo de magia vemos efectos mágicos unos tras otros, yo intento ir un poquito más allá. He arriesgado porque quería, de alguna manera, romper con lo establecido, quería hacer algo que no han hecho otros magos y en la búsqueda no solamente de efectos originales sino también de ese propio hilo conductor.

–¿Es un espectáculo para niños o para adultos?

– Yo le diría que lo van a disfrutar tanto los niños como los adultos y cuando finalice el espectáculo no se van a querer levantar del asiento, se van a quedar magnetizados e hipnotizados saboreando hasta las últimas notas musicales diciendo "¡qué bonito!". Es la misma sensación que cuando ves una gran producción cinematográfica que cuando acaba sigues viendo los créditos. Les diría que van a tener una sensación muy gratificante de algo nuevo único y van a recordar imágenes y momentos del espectáculo toda la vida, perdurará para siempre lo que vamos hacer allí.

–Sobre el escenario estará acompañado de más profesionales.

–Es un espectáculo de gran formato compuesto por once personas lo que lo hace único ahora mismo en el mundo porque no hay espectáculos interpretados por una mujer de esta dimensión. No obstante, en la época de los 90 si hubo dos espectáculos grandes interpretados por mujeres. Sobre el escenario estoy acompañada por dos bailarinas, un bailarín, cuatro personas de apoyo técnico, que en unos momentos determinados también salen a escena e interactúan conmigo, a lo que se une cuatro profesionales técnicos, como son el regidor, el técnico de lunes y el de sonido y el director.

–Pero usted ¿es la protagonista?

–Efectivamente. Yo soy la única protagonista y que en este espectáculo hay un gran derroche de creatividad y de efectos mágicos novedosos, la gente va a ver cosas nunca vistas antes lo que me parece que es muy importante y luego demostramos que somos un equipo unido que amamos lo hacemos. Esto se nota cuando estamos en el escenario con profesionales como mis bailarinas y mi bailarín, gente muy preparada. Es un espectáculo muy completo con un diseño de iluminación y de puesta en escena espectacular. Es la propuesta más ambiciosa que hay ahora en un espectáculo de magia interpretado por una mujer. La gente que acuda a verlo va a presenciar algo único y exclusivo. Creo que ya pasó la época en la que la mujer era solo la ayudante del mago. Ahora las mujeres tenemos poder, fuerza y energía y hacemos realidades, pues grandes shows de magia o de lo que sea en primera persona.

–Sin embargo, todavía hay muy pocas mujeres en el primer nivel de la magia.

–La desproporción se debe a que por cada mil magos solo existe una maga. Yo creo que con la labor que estoy haciendo vamos a cambiar esa tendencia porque habrá muchas niñas que vean este espectáculo que se van a fascinar y van a querer ser magas en el futuro. Hemos demostrado que la magia femenina tiene tanta o más calidad que la magia interpretada por hombres. Desde mi punto de vista es una labor de tiempo y de fascinar a esta nueva generación que va a sorprenderse y es como cuando las niñas veían una película de princesas y querían ser princesas pues esto es lo mismo, espero que las niñas que vean este espectáculo salgan con ganas de decir "yo quiero ser maga" y estoy segura que alguna de ellas lo va a conseguir.

–Usted es maga y también coreógrafa, ¿cuál de las dos facetas prefiere?

–En el arte soy sensible a todas las manifestaciones artísticas. Un buen espectáculo de magia conlleva muchas disciplinas, ya que tiene una dirección, hay un diseño, hay danza, hay acrobacia etc. Todo esto hace que me haya alimentado para mi magia de otras disciplinas paralelas. Yo me siento muy bien siendo coreógrafa, me siento muy bien bailando flamenco, me siento muy bien siendo la directora escénica del Festival Internacional Vive la Magia porque al final es lo mismo. Me dejo llevar por mi sentido común, por mi sensibilidad estética y artística y hago lo que me gusta. Cuando las cosas salen bien haciendo cosas que me gustan y que amo para compartir lo que hago con el público, con los espectadores generando sensaciones de alegría de bienestar y de felicidad en la gente.

–Ha citado el flamenco que es otra de las artes que cultiva.

–Estoy enamorada de la cultura española y llevo 15 años bailando flamenco. Una de las bailarinas es mi profesora de flamenco. Ella además actualmente tiene un espectáculo en Madrid.

