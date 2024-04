Un casero habría violado a la hija menor de una inquilina

La reapertura del caso de violación a una menor de edad en Zamora apunta la casero, al hombre que alquiló una habitación a la madre de la adolescente en la capital, como el autor de la agresión sexual que habría cometido mediante engaño y valiéndose de la confianza que se había ganado como casero de la mujer adulta, según declaró la presunta víctima. El denunciado habría llegado a amenazar de muerte a la menor y a su madre, "si cuentas algo, aparecéis en el río muertas tu madre y tú", asegura que le manifestó al terminar de violarla.

Una relación sexual que el hombre sostiene que fue consentida, pero que, al tratarse de una menor de edad es un delito, dada la especial protección legal que prohíbe expresamente mantener relaciones sexuales con menores de edad. En este caso, al adolescente sufrió el contagio, además, de una enfermedad de transmisión sexual que le obligó a llevar un tratamiento médico, tras acudir a los servicios sanitarios, donde contó el origen de la misma. La denuncia partió de un profesor del instituto en el que estaba escolarizada la adolescente, el tutor de la clase que habló con ella al comprobar que no acudía al centro y a quien le detalló la agresión sexual que había sufrido.

La adolescente de 16 años contó en sede judicial que se dirigía al encuentro con su madre, que la esperaba en un bar de Zamora capital, cuando el hombre que les había realquilado una habitación en un piso de la capital y al que conocían, detuvo el coche que conducía a su altura para ofrecerse a acercarla, tras preguntarle a dónde se dirigía, según relató la menor durante el interrogatorio judicial.

La adolescente accedió a subirse al vehículo en la confianza de que el casero no tenía otra intención que no fuera llevarla con su madre, sin embargo, en un momento dado, tomó otra dirección, maniobra ante la que la niña afirma que le dijo "por ahí no se va", a lo que el investigado le contestó que solo iba a un piso a recoger ropa.

Sería a partir de ahí cuando el denunciado comienza a decirle que le gusta, le pide que salga del coche y le acompañe a la vivienda para, una vez dentro, retenarla contra su voluntad, indicó la adolescente que había llegado a Zamora con su madre meses atrás. Durante el interrogatorio en el Juzgado cuenta cómo trata de abandonar el piso cuando ve las intenciones del varón, pero este "le cierra la puerta, ella intenta salir, pero termina atada a la cama y el hombre la viola", según lo manifestado ante el juez de Valencia que investiga los hechos ocurridos en Zamora capital.

Lo ocurrido, provocó que los servicios sociales enviaran a la menor a un centro específico, dada la situación de precariedad económica de la madre. Las amenazas de muerte del investigado provocaron que la adolescente desapareciera durante un tiempo, justo después de que se hubiera formalizado la denuncia en el Juzgado y de que se emprendiera la investigación del caso, en el que se coordinaron Cruz Roja y la UFAM de la Policía Nacional de Zamora, indica el abogado de la acusación particular. El archivo del caso de forma definitiva al no poder localizar a la presunta víctima llevó a la madre a recurrir la decisión ante la Audiencia de Zamora, que ordenó su reapertura al hallar indicios suficientes del delito de agresión sexual. El Juzgado de Zamora se ha inhibido al de Valencia porque la denunciante y su madre se han trasladado a esa comunidad autónoma.

Suscríbete para seguir leyendo