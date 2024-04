Lo rural, con otros ojos en Zamora

"Es un homenaje a lo que ya no es lo rural, un homenaje a un tiempo que está dejando de ser, a esas cosas que ya no son. Me da pena perder una parte de lo que hemos sido durante muchos años". Con estas palabras definía el fotógrafo Nancho Martínez su muestra " …de pueblo", abierta el viernes en el espacio rampa del Museo Etnográfico de Castilla y León, donde reúne 20 fotografías tomadas en Alfaraz de Sayago, en la que extrae la belleza de rincones de la vida cotidiana.

Varias de las imágenes exhibidas. | Ana Burrieza / Natalia Sánchez

El fotógrafo comparte con el público unas imágenes tomadas entre mayo del 2022 y Semana Santa del pasado año en un pueblo del que desciende y al que acudió por primer vez con solo dos meses. "Tengo la suerte o la mala suerte de vivir en Leganés y siempre estaba con la ilusión de ir al pueblo en verano, de ir allí y sentir allí la libertad y la conexión con lo rural", señaló Martínez.

Esa dualidad de mirada, ya que tiene una pupila en Madrid y otra en Sayago, hace Martínez observe lo rural con otros ojos.

Sus imágenes, galardonadas en "El Quijote Fotofest", tienen "una potencia que cuenta mucho a través de un contraste y de una policromía" señaló el director del Etnográfico Pepe Calvo.

Nancho Martínez comenta algunas de sus obras de la exposición "...de pueblo" en el Museo Etnográfico / Ana Burrieza

El prestigioso fotógrafo José Manuel Navia, profesor en la Universidad de Alcalá de Nancho Martínez, señala que el joven "es una persona con una vocación fotográfica mamada desde pequeño y me di cuenta de que este trabajo tiene la peculiaridad de ser un trabajo sobre un pueblo pequeño de Sayago" y ahondó que "él tiene una mira muy fresca y no tópica sobre la ruralidad. Cuando fotografía un muro junto tractor no busca la romantización de lo rural, lo mira de frente de una manera totalmente constructiva".

