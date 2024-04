Zamora, azotada por un temporal de polvo de África este fin de semana

Este fin de semana y el lunes, 8 de abril, Zamora se verá azotada por un temporal de polvo procedente del norte África, partículas que "provocarán un aumento de los niveles medidos de estas sustancias en el aire", informa la Junta de Castilla y León que advierte de que es "un proceso absolutamente natural" sobre el que no se puede influir para evitarlo y ante el que solo cabe "la adopción de precauciones para minimizar la exposición a este tipo de partículas".

La comunidad autónoma precisa que "esta alerta es predictiva" para indicar que se puede conseguir una información más detallada a través de los modelos de la calidad del aire para partículas de tamaño inferior a 10 micras que estiman que "esos valores previsiblemente puedan estar por encima de 50 μg/m3 como media móvil de veinticuatro horas, lo que determina una calidad del aire muy desfavorable".

Asimismo, para preservar el medioambiente, la Junta "desaconseja la quema al aire libre de restos vegetales y en general cualquier actividad que pueda provocar la emisión de partículas, con objeto de minimizar los efectos de este episodio".

Recomendaciones: un plan de medicación para grupos de riesgo

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, para intentar minimizar la afección de estas partículas, recomienda a los grupos de riesgo y personas sensibles por padecer enfermedades cardiorrespiratorias o alergias graves deberán considerar reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre. Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación. Las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.

La población, en general, debe vigilar la aparición de síntomas como tos, irritación de garganta, falta de aire, fatiga excesiva o palpitaciones, a pesar de que la calidad del aire prevista en estas horas probablemente no les afecte, no se puede descartar un riesgo moderado para los grupos de riesgo y personas sensibles, lo que no implica que no se puede disfrutar de las actividades al aire libre de manera normal.

Ráfagas variables según días y horas

Dado que la intensidad del temporal será variable dependiendo de las horas del día y en los próximos días, Medio Ambiente insta a quienes tengan intención de llevar a cabo actividades al aire libre "que se informe sobre la calidad del aire en tiempo real en su zona accediendo a las páginas web": Red de control de la calidad del aire, Ministerio-Calidad del AireÍndice y Europeo de la Calidad del Aire. Desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se hará un seguimiento de este episodio.

Valores de referencia Para la interpretación de los datos en tiempo real y de acuerdo con la resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de 18 de marzo que aprueba el Índice Nacional de Calidad del Aire, los valores de referencia, como medias diarias, serían los siguientes: Partículas de tamaño inferior a 2,5 micras (PM2,5) 1.º Buena 0-10 μg/m3 2.º Razonablemente buena 11-20 μg/m3 3.º Regular 21-25 μg/m3 4.º Desfavorable 26-50 μg/m3 5.º Muy desfavorable 51-75 μg/m3 6.º Extremadamente desfavorable 76-800 μg/m3 Partículas de tamaño inferior a 10 micras (PM10) 1.º Buena 0-20 μg/m3 2.º Razonablemente buena 21-40 μg/m3 3.º Regular 41-50 μg/m3 4.º Desfavorable 51-100 μg/m3 5.º Muy desfavorable 101-150 μg/m3 6.º Extremadamente desfavorable 151-1200 μg/m3

