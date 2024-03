Icíar Bollaín: "Habrá premier de Soy Nevenka en Zamora"

"Por supuesto que espero que haya premier en Zamora", ha expresado Icíar Bollaín, directora que, desde hace más de una semana, rueda en la ciudad "Soy Nevenka", cuya presentación al gran público está prevista para el mes de septiembre de este año. "Lo suelo hacer, volver a los lugares en los que he rodado. Se dice siempre, pero es que es la realidad, sin la colaboración de la ciudad no se hace una película. Hemos tenido muchos extras zamoranos y a mí me encantaría, por lo que espero que producción lo organice y vernos de nuevo aquí en la presentación", ha detallado.

Bollaín junto a los protagonistas de la cinta, Mireia Oriol y Urko Olazabal, ha mostrado su satisfacción por la gran acogida que han tenido y la implicación tanto de instituciones como de los propios ciudadanos en el rodaje de una historia que era necesaria volver a ser contada.

Rodaje de 'Soy Nevenka' de Icíar Bollaín en Zamora /

"Es cierto que hay un documental, pero la ficción siempre aporta más emoción, uno se mete y esa es la intención, que todos estemos con la protagonista y que sintamos todo su proceso y su viaje", ha explicado la directora.

Un drama biográfico sobre la primera condena de un cargo político por acoso sexual y en el que también se recrea un tercer protagonista fundamental: la ciudad de "Ponferrada donde se desarrolla la historia y que también es testigo, unas veces más consciente y otras menos de lo que está pasando", ha dicho.

Icíar Bollaín, Urko Olazabal y Mireia Oriol / Jose Luis Fernández

Al respecto de por qué se decantaron por Zamora en vez de rodar en la ciudad donde tuvieron lugar realmente los hechos, Bollaín ha explicado que no tuvieron una "respuesta ni positiva ni negativa, nos quedamos en un poco en el limbo y mientas esperamos respuestas, encontramos Zamora".

La ciudad se ha convertido estos días en el escenario perfecto para el equipo. "Es una ciudad visualmente muy bonita para contar la historia, pero también nos ha ofrecido lugares para poder recrear la historia como, por ejemplo, el Palacio de la Encarnación que se ha transformado en el Tribunal Superior de Justicia para grabar varias escenas. Además, la acogida ha sido formidable tanto por las autoridades que nos han facilitado las ubicaciones hasta de la gente por la calle", ha expresado la directora.

Mireia Oriol, Icíar Bollaín y Urko Olazabal / Jose Luis Fernández

Un rodaje "estupendo y con todas las facilidades" para contar una "gran historia de David contra Goliat" que escribió junto a Isa Campo, siempre con el apoyo y colaboración de Nevenka.

"Es una ficción pero basada en una realidad que sigue latente hoy en día y con la que también se trata de remover conciencias y hacernos un poco mejor personas. No solo sobre quién es la víctima y el acosador sino también qué hacer frente a esta situación como sociedad", ha comentado la actriz que interpreta a Nevenka Fernández, Mireia Oriol.

Por su parte, Urko Olazabal que encarna al ex alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, ha revelado que ha sido un gran reto para él meterse en el papel. "Es un personaje muy complejo en el que hemos trabajado todos los matices. Ha sido un reto porque es un personaje muy alejado de mí", ha señalado.