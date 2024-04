El Teatro Ramos Carrión de Zamora rinde homenaje al legado de Tina Turner

Tina Turner murió hace casi un año pero el público sigue disfrutando de su legado artístico y para prueba el homenaje que propone para este viernes día 3 de mayo el Teatro Ramos Carrión de Zamora.

El espectáculo “Totally Tina” llega directo desde Reino Unido y ofrece al espectador la posibilidad de revivir un concierto de la reina de rock, disfrutando en directo de temas más emblemáticos.

Reconocido en varias ocasiones por la Asociación de Agentes del Reino Unido como el mejor tributo a Tina Turner, su éxito mundial se debe, en gran parte, a la especial voz de Justine Riddoch, encargada de dar vida a la de Tennessee. A ella, se suma un equipo de bailarines que reproduce las coreografías originales y un vestuario fiel a la imagen de Tina Turner sobre el escenario.

“Totally Tina” nació en 2008, tras una actuación en el programa Star in their eyes y, desde entonces, no ha dejado de cosechar premio y galardones. Así, ha logrado los National Award Tribute a Mejor coreografía y Mejor interpretación femenina tres años consecutivos (2016, 1027 y 2018), a los que hay que sumar el Premio a la trayectoria y a Mejor sonido e iluminación en la edición de 2017.

Este viernes, 3 de mayo, Justine Riddoch y su equipo aterrizan en el Ramos Carrión y, a partir de las 20.30, revivirán en directo canciones como We don’t need another hero o River deep, mountain high, entre otros grandes clásicos.

Piano y teatro directos al corazón

El piano Bösendorfer que duerme en el liceo volverá a sonar en las manos de Jorge Bedoya. Tras actuar en Portugal, Cuba, Dublín o Nueva York, el pianista visita Zamora el próximo 11 de mayo con su recital "Las manos".

Este ovetense graduado en el Conservatorio Profesional de Música Amaniel y en la Escuela Superior de Arte Dramática pondrá en escena un espectáculo multidisciplinar, en el que demostrará su virtuosismo en las teclas y sus dotes humorísticas e interpretativas entre pieza y pieza.

El 17 de mayo será el turno del drama con "El perfume del tiempo", de Chema Cardeña. En este texto, un médico militar jubilado y una “abuela de la Plaza de mayo”, organización que lucha por restituir la identidad de los niños desaparecidos durante la dictadura de Videla, verán mezclarse sus historias para cambiar las vidas de ambos.

Entradas

Las localidades para estos y otros espectáculos pueden adquirirse en la taquilla del teatro, de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00, y en la web del liceo.