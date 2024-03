Ana Pastor: "Hay mucho que agradecer a Zamora, a Icíar Bollaín, y sobre todo a Nevenka"

Icíar Bollaín, Mireia Oriol, Urko Olazabal, Carlos Serrano y Ricardo Gómez son algunos de los rostros conocidos que durante estos días se pasean por las calles de Zamora con motivo del rodaje de la película "Soy Nevenka" para Movistar+. Y, durante los últimos días, a esta nómina de artistas también se ha sumado la periodista Ana Pastor.

La comunicadora se ha trasladado hasta la ciudad para apoyar las labores de grabación de la cinta que aborda la primera sentencia por acoso sexual contra un político en España tras la denuncia de la entonces concejala del PP de Ponferrada, Nevenka Fernández, contra el alcalde, Ismael Álvarez.

En 2021, Newtral, empresa de Ana Pastor, produjo la serie documental "Nevenka" para Netflix. Una docuserie de tres capítulos que, en palabras de la periodista, ha sido el proyecto más importante de su vida. "Es verdad que a mí me une a ella una amistad de veinte años y ha sido una inspiración siempre, pero el hecho de que nada menos que Icíar Bollaín elija esta ciudad y elija este proyecto me parece increíble", reconoce en declaraciones a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. De ahí que la popular presentadora se muestre tremendamente agradecida a la ciudad de Zamora por la acogida: "Hay mucho que agradecer a Zamora, a Icíar Bollaín y a su equipo, y por supuesto a Nevenka".

La periodista Ana Pastor en Zamora. / Cedida

A su juicio, tras el libro de Juan José Millás y su docuserie, gracias a esta película el público va a conocer todavía más el pionero caso. "Creo que para las nuevas generaciones va a ser igual de inspiradora que lo fue para nosotras, y creo que todavía tiene mucho recorrido y mucho que decir en un país en el que todavía cuesta explicar que existe el acoso, que existen las víctimas y que en el caso de Nevenka encima se tuvo que ir a vivir fuera de España", explica.

"No me sorprende, pero me parece lamentable"

Tanto es así que no le sorprende que Ponferrada no haya dado las facilidades oportunas para el rodaje donde ocurrió todo. "Nosotros cuando hicimos el documental en Ponferrada, la entonces corporación que era del Partido Socialista nos lo facilitó todo, pero también es verdad que en algunos lugares como bares no nos lo pusieron muy fácil porque el acosador Ismael Álvarez todavía provoca miedo en algunas personas en Ponferrada, por eso no me sorprende que ahora, que hay otra corporación municipal y que gobierna el Partido Popular, no haya querido meterse en el lío de acoger al equipo de Bollaín. No me sorprende, pero me parece lamentable, o sea que gracias, Zamora".

Pese a este desengaño, Ana Pastor confía en la evolución de la sociedad en estas dos décadas asegurando que "la España de hoy no es la España que dejó sola a Nevenka". Y es que según confiesa la comunicadora, uno de los aspectos que más le sorprendió fue la soledad con la que tuvo que convivir Nevenka. "Era una de las heridas más grandes que tenía", recuerda. "Pero creo que mayoritariamente la sociedad hoy la acompaña y es la misma sociedad, a lo mejor, que la dejó sola".

Cortes de tráfico

El rodaje continúa este lunes con la recreación de un mercado medieval por el centro. En consecuencia, la calle San Andrés permanecerá cortada. Tampoco se permitirá la circulación por el arco de Doña Urraca del 18 al 20 de marzo, pero en este caso debido a obras en la plaza de la Leña.