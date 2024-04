Los oncólogos recelan en Zamora de las pseudo terapias si sustituyen a los tratamientos

Los oncólogos admiten que cierto tipo de terapias complementarias pueden ser beneficiosas para los pacientes oncológicos porque mejoran su bienestar, pero siempre que no se conviertan en pseudo terapias, es decir, se utilicen como tratamientos alternativos a los que están demostrados científicamente.

El presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, César Rodríguez Sánchez aclaró este punto en un receso del 22 Congreso de la Asociación Castellano Leonesa de Oncología que se celebra en la sede del Consejo Consultivo de Zamora.

Recientemente los ministerios de Sanidad y de Ciencia, Innovación y Universidades sacaban a la luz la realización de nuevos informes "para combatir las pseudo terapias" que ponían en duda la eficacia y seguridad de ocho técnicas: vacuoterapia, taichí, luminoterapia, respiración consciente, chi-kung qigong, el zerobalancing, la aromaterapia, la relajación autógena.

César Rodríguez explica que "hay que diferenciar dos tipos de situaciones. Uno, lo que son las terapias complementarias que en algunos casos pueden permitir mejorar de una manera significativa el bienestar de los pacientes, contribuir a la adherencia de los tratamientos y por tanto impactar en su calidad de vida. Por ejemplo, hay estudios perfectamente estructurados sobre que el yoga en algunas situaciones puede mejorar la calidad de vida de los pacientes, la adherencia a los tratamientos o la astenia (el cansancio) . Y si esto es así probablemente tu también mejores la capacidad que tiene el paciente para seguir tus tratamientos".

Pseudo terapias

Pero "eso es diferente de lo que llamamos no la medicina complementaria sino la medicina alternativa, que supone no seguir el tratamiento que ha demostrado una eficacia en estudios bien estructurados, para abandonarlo y abordar estrategias de tratamiento que no tienen ninguna evidencia de que puedan ser útiles y por tanto perjudicar al pronóstico de los pacientes. Estoy hablando de uso de sustancias sin eficacia demostrada, por ejemplo, que además hacen que el paciente abandone el tratamiento que sí puede ser útil".

Por ejemplo, "el abordaje nutricional o el ejercicio físico ha demostrado muchísimos beneficios para el paciente, pero eso no quiere decir que tenga que abandonar su tratamiento, sino que es complementario. Yoga, ejercicio físico, nutrición y otras prácticas son una cosa y otra las medicinas alternativas, muchas veces pseudo terapias que inducen al paciente a abandonar el tratamiento adecuado son otra", lo realmente peligroso en este campo.

