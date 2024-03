Posponer la visita al dentista puede ocasionar graves problemas de salud

Por miedo, por dinero o, simplemente, por pereza. Estos son los principales motivos de los ciudadanos para no acudir con mayor regularidad al dentista. Una visita que podría ahorrar males mayores como advierten desde el colegio zamorano de odontólogos y estomatólogos de la VIII Región.

«Una caries pequeña que no se trata puede avanzar y generar problemas más graves llegando a destruir hueso y, en algunos casos, hasta ocasionando problemas cardiovasculares o diabetes», señala José Luis González, presidente del colegio en Zamora.

Infecciones en la boca que sino se tratan a tiempo pueden hacer que se caiga el pelo o, incluso, hay investigaciones que relacionan las bacterias de la boca con el desarrollo de Alzhéimer.

«La boca es la vía de entrada y si tú la tienes en mal estado no te puedes alimentar correctamente para empezar, pero también puede generarte muchos problemas de salud», añade González. Por ello, reitera la necesidad de «no dejar la visita al dentista para mañana» porque mañana puede que ya sea tarde y los problemas hayan crecido lo que requerirá otros tratamientos más invasivos y costosos.

Revisiones anuales

La prevención es fundamental por lo que, aunque no haya molestias, es recomendable ir a revisión al menos una vez al año ya que las enfermedades de encías no tratadas y las caries avanzadas pueden llevar a la prolongación del malestar y la pérdida de dientes afectando a la calidad de vida. En este sentido, la revisión anual es primordial para detectar desde una mala oclusión hasta herpes o, incluso, un cáncer bucal que, aunque no son muy frecuentes, son muy agresivos y es urgente detectarlos a tiempo.

González aconseja también que los menores acudan con regularidad al dentista. «Desde pequeñitos se cogen hábitos y, es bueno, que los niños y niñas vean que sus padres van al dentista y se cuidan, además de que empiecen a ir ellos una vez que comienzan a tener dientes». Una buena costumbre que ayudará también a quitar el miedo al dentista desde la infancia. «Se acostumbran a los espacios, a los olores, al sillón... de todas formas ha cambiado mucho todo y con las técnicas de ahora se ha reducido el dolor, aunque la gente sigue posponiéndolo todo lo que puede» , comenta.

El dinero es uno de los principales motivos para no agendar la visita con el especialista. «La gente no quiere gastar. La crisis se ha notado mucho, sobre todo a la hora de hacerse tratamientos de estética para tener una sonrisa más agradable».

Respecto al coste de sus servicios, el dentista aclara que la situación actual ha encarecido los materiales aunque se han intentado mantener los precios «sin hacer grandes subidas pero hay que ofrecer calidad. La gente no sé hasta que punto es consciente de las inversiones que se tienen que hacer en materiales y tecnología, el sillón del dentista puede valer más que un coche», pronuncia.

El presidente del colegio de dentistas en Zamora, José Luis González / Ana Burrieza

No obstante, recuerda que hay afecciones que no se deben posponer por lo que es importante no recortar en temas tan necesarios como la salud bucodental. Para evitarlo y ayudar a la prevención de otras enfermedades más graves, los profesionales zamoranos proponen, por ejemplo, la implantación de sistemas de pago compartidos para financiar diversos tratamientos necesarios de los pacientes con niveles de rentas más bajos o medidas similares a la de los bonos solidarios. «Tú gastas en comida, gastas en libros, gastas en luz, pero también en tener una boca un poco en condiciones para poder alimentarte», reflexiona.

Leyes para prevenir los fraudes y la publicidad engañosa

«Cuidado con las ofertas porque no somos mercerías, nos dedicamos a tratamientos de salud», dice José Luis González, presidente de la Junta Provincial de Zamora del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la VIII Región. Con el objetivo de proteger a los pacientes y a los profesionales, desde el colegio abogan por la implantación de una Ley de Sociedades Profesionales para que únicamente puedan ejercer estas actividades las personas colegiadas.

«Imagínate que pudiera abrir una farmacia cualquiera, pues no tiene sentido. Por eso, es importante que la mayor parte de las acciones de esas sociedades estén en manos de profesionales de la odontología», declara.

Otra de sus reivindicaciones es la puesta en marcha de una ley que regule la publicidad sanitaria «necesaria para evitar campañas salvajes y muy agresivas». Medidas encaminadas a controlar la publicidad sanitaria para proteger de los engaños a la población más vulnerable. «Los materiales buenos tienen un coste y, al final, nadie regala duros a cuatro pesetas», advierte González.