El pastor de La Hiniesta propietario de los perros que mataron a Arancha, en libertad provisional

El examen de las diligencias permiten al Tribunal de Zamora concluir que el ganadero carece de antecedentes penales o denuncias administrativas por dejar a perros peligrosos sueltos y sin control. "Lo único que hemos encontrado en la instrucción es dos antecedentes policiales" relacionados con perros: "Uno de ellos porque unos perros atacaron a otro; y el otro, por tener un mastín suelto".

De modo que la Audiencia desmonta otro de los argumentos del juez para enviar a prisión sin fianza a P.G.R., el que aludía a antecedentes por dejar animales peligrosos sueltos, lo que se demuestra que no es verdad, según el auto que acaba de dejar en libertad al industrial de La Hiniesta.

"Desconocemos más detalles sobre esos incidentes, sobre la responsabilidad del recurrente en ellos y si dieron lugar o no a sanción alguna", lo que lleva directamente a las magistradas y el magistrado que resuleven el recurso de Fiscalía y acusación particular a afirmar que "no puede afirmarse la existencia de pluralidad de incidentes por dejar sueltos a perros peligrosos".