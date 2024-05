Las ventajas de ser MIR en Zamora

Aunque finalmente han sido seis las plazas de Médico de Familia y Comunitario que han quedado vacantes, otros 17 facultativos harán la especialidad en Zamora, sitio que algunos de ellos han elegido pese a ser de los primeros en escoger y tener abierto el abanico prácticamente en todos los hospitales públicos españoles. Como razones para su elección, algunos de los nuevos MIR que se incorporan esta semana al Complejo Asistencial de Zamora han mencionado que aquí la formación es más cercana y personalizada, con más prácticas, y eso redundará para bien en su futuro laboral.

Un total de 24 médicos, enfermeros y psicólogos han comenzado esta semana su formación especializada en la ciudad. De ellos nueve son médicos de Atención Hospitalaria, (de Anestesiología, Traumatología, Ginecología, UCI y Radiodiagnóstico) y ocho de Atención Primaria que cursan el MIR, cuatro enfermeras que hacen el EIR (Enfermera Interna Residente) en Salud Mental y tres psicólogos del PIR (Psicólogo Interno Residente).

Entre ellos figura, Estela Bajo, que fue la primera MIR que este año eligió Zamora como destino para su periodo de formación como médico residente. Se especializará en Medicina de Familia y Comunitaria y para ello opta por Zamora porque es de cerca, de Ciudad Rodrigo (Salamanca), y al ser un hospital pequeño le dejan participar más y la formación es "más dirigida hacia ti". Está convencida de que "la formación es muy buena en los hospitales pequeños", aunque luego quedan vacantes porque hay otros residentes que prefieren hospitales en los que se manejan técnicas de vanguardia o que prefieren hospitales más grandes o vivir en una ciudad de mayor tamaño por temas de ocio o movilidad.

Estela Bajo se muestra una defensora de la sanidad rural. "Me encanta la medicina rural y por eso no soy objetiva, creo que te da un contacto con el paciente que hay veces que no se tiene en el hospital. Es muy importante mantener la sanidad rural que tenemos en España", comenta esta profesional que admite sin dudarlo que le gustaría ser médica rural. La elección de Zamora para su formación se debe a que era el hospital que más cerca le quedaba de casa con las características que buscaba. Además, había estado en la jornada de puertas abiertas del complejo hospitalario de Zamora y le gustó mucho lo que le contaron, por lo que eligió esta ciudad y la especialidad de Medicina de Familia pese a que por su posición en el examen de acceso al MIR podría haber elegido cualquier otra ciudad y otras especialidades más demandadas.

Otro de los nuevos residentes es Iker Álvarez, que llega de Bilbao y elige el complejo hospitalario de Zamora para su formación MIR, quien ha explicado que fue por consejos que le dieron cuando estudiaba sexto de Medicina por lo que se ha venido a esta ciudad, ya que "me recomendaban que eligiera un hospital pequeño para que te dieran la oportunidad de hacer las prácticas, que estuvieras recogido y acogido y de esta manera tener un poco más de oportunidad de trabajo". Tras preguntar a otros médicos que se forman en su especialidad, le recomendaron buscar "una zona donde te permitieran participar", detalla.

La enfermera de Salud Mental Paula Gutiérrez. / J. N.

Unos llegan y otros se van. El acto de bienvenida ha servido también para despedir a quienes han concluido su formación, tras cuatro años en el caso de los médicos especializados y dos en el de enfermeras. Entre estas últimas figura Paula Gutiérrez, que explica que la formación ha sido "muy completa" al rotar por las distintas unidades del programa formativo de Salud Mental para Enfermería. "Está muy centrado sobre todo en la comunitaria, nos da esa oportunidad, que es aquí referente, de acercarnos nosotros a los pacientes", detalla. También confía en poder trabajar en Zamora, algo en lo que están igualmente interesados sus responsables.

Al respecto, la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Leticia García, anima a los que concluyen la formación a que se forjen su futuro laboral en la provincia. "Queremos que se queden, que los necesitamos", admite Leticia García, que recuerda los incentivos que disponen para que esos médicos que acaban de obtener el título como especialista sigan aquí y así "retener el talento". Para ello se les ofrece un contrato de tres años, con formación adicional y acceso a grupos de investigación.

La empresa que construye el Centro Cívico solicita una prórroga por la falta de materiales

La empresa que ejecuta las obras del nuevo Centro Cívico de Zamora que se construye en una parcela situada entre la calle Corbeta y la avenida Cardenal Cisneros ha solicitado una prórroga del plazo para entregar las obras y ha aducido para ello una falta de suministros que le impide continuar los trabajos al ritmo programado.

Leticia García explica que la empresa, Orthem Servicio y Actuaciones Ambientales, ha pedido una ampliación del plazo pero eso se debe únicamente a esa falta de materiales. "Es un retraso en los trabajos por falta de suministro, no hay ningún modificado ni ningún otro tipo de incidencia contractual, simplemente es un retraso en los plazos", agrega la delegada territorial de la Junta. También anuncia que en los próximos días mantendrá una reunión con el alcalde, Francisco Guarido, para informarle de ello, ya que se trata de una obra de 6,2 millones de euros que ejecuta la Junta de Castilla y León pero que está cofinanciada en un 35% por el Ayuntamiento. De esta forma, la responsable del Gobierno autonómico en Zamora desvincula la situación del Centro Cívico, donde aún hay "trabajadores en la obra haciendo lo que pueden con esa falta de suministros", de la de otras infraestructuras de la ciudad que han corrido peor suerte, como el Conservatorio de Música de la Universidad Laboral o el Museo de Semana Santa, en las que las empresas que ejecutaban las obras han renunciado a seguir.

