Europa apuesta por un nuevo eje para el hidrógeno que cruzaría toda la provincia de Zamora

Adaptar los gasoductos existentes para el transporte de hidrógeno verde o construir nuevos hidroductos desde cero a modo de autopistas para llevar esta energía limpia. Esa es la dicotomía que enfrentan ahora mismo los países de la Unión Europea dentro de la revolución energética que pretenden llevar a cabo hasta el año 2050. Y Bruselas lo tiene claro: la mejor opción es la segunda. Así lo ha subrayado la Comisión Europea en un informe recientemente publicado, en el que explicita la necesidad de tejer una red de conexiones de nuevo cuño para maximizar la eficiencia y garantizar la seguridad. Que nada se pierda por el camino y que así se puedan evitar costes. Un planteamiento que tendría consecuencias directas en la provincia de Zamora, de acuerdo con los primeros mapas aportados. Y es que, al H2Med se le unirían tres tubos más para acoplar la ruta con Galicia, León y Valladolid.

El informe elaborado por la Comisión Europea bajo el título "Hydrogen’s impact on grids: Impact of hydrogen integration on power grids and energy systems" pone negro sobre blanco la necesidad de abordar nuevas construcciones para el transporte en lugar de aprovechar las existentes para llevar gas. De forma explícita, el documento reconoce que transportar hidrógeno verde por la red de metano puede ser una solución de transición, pero también ahonda en que dicha mezcla "reduce el valor del hidrógeno en términos de economía y eficiencia". Además, no tendría sentido en términos de descarbonización, de ahí la necesidad de crear estructuras para poder transportar hidrógeno puro.

La Comisión Europea, en este estudio, plantea también creación de valles de hidrógeno orientados a organizar los ecosistemas y fomentar las cadenas de valor. La provincia de Zamora, por sus condiciones, estaría plenamente inmersa en uno de estos valles que servirían tanto para la producción como para el transporte. De acuerdo con el texto, se trata de que estos lugares se conviertan en "componentes que faciliten la producción, la importación y exportación, la distribución, el transporte y el uso regional de hidrógeno limpio".

Existe otro análisis que, bajo el título de "Europe Hydrogen Backbone", expone cuáles deben ser las nuevas rutas del hidrógeno para una perfecta interconexión a nivel europeo. Este informe lo han realizado las diferentes empresas encargadas del despliegue, que en el caso español es Enagás. El documento reconoce que la ambición de este país es "convertirse en uno de los principales proveedores de hidrógeno de Europa, aprovechando su importante potencial fotovoltaico, eólico e híbrido a gran escala para producir hidrógeno verde".

En el mapa que acompaña a este análisis, la provincia de Zamora aparece completamente atravesada por hidroductos de nueva construcción. Por una parte, se encuentra el H2Med que viene de Celorico da Beira, en Portugal, hasta la comarca de Aliste para conectar después con la capital. A la capital llega también otro tubo proveniente de Galicia, que podría aprovechar parte de la infraestructura de Guitiriz. Además, aparece la red troncal que circula hacia el norte, por León, en dirección a Asturias. Y, por último, otra rama que va hacia el este para conectar con una estación que se encuentra en la provincia de Guadalajara.

Todas estas conexiones, de acuerdo con los planes tanto de la Comisión Europea como de las patronales energéticas, deberían estar construidas y en funcionamiento en el horizonte del año 2040. En el caso del H2Med, las empresas desarrolladoras y el Gobierno de España esperan que pueda transportar hidrógeno verde antes del año 2030. Esa es la hoja de ruta para favorecer la descarbonización del continente.

Llamada de interés para comprobar el atractivo de la construcción

Enagás ha presentado esta semana el proceso de Call For Interest no vinculante para los primeros ejes de la Red Troncal Española de Hidrógeno, con el fin de dimensionar el interés de los principales agentes del sector energético en el desarrollo de las necesarias infraestructuras de transporte de hidrógeno renovable. Este proceso incorpora también una consulta pública para el amoniaco, el oxígeno y el CO2. A partir del 22 de septiembre y hasta el 17 de noviembre estará disponible una plataforma digital en la web corporativa de Enagás para que los usuarios puedan aportar la información necesaria de cara a la identificación de oferta y demanda, y de las potenciales necesidades de infraestructuras. Además, los usuarios contarán con un servicio de soporte y atención para atender sus consultas. Este proceso es de vital importancia para establecer posteriormente la hoja de ruta de la red troncal del hidrógeno, cuyo eje principal se encuentra en la provincia de Zamora.

El hidroducto transfronterizo levanta interés entre las compañías

El hidroducto H2Med ha despertado el interés de los principales agentes del mercado y las compañías energéticas que trabajan con renovables. Así lo ha manifestado el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, quien ha destacado "la magnífica acogida" de esta iniciativa, y ha informado de que la compañía "ha recibido más de 110 de cartas de apoyo de los principales actores y compañías líderes en el futuro mercado del hidrógeno renovable, que han manifestado su respaldo a H2Med, a la red troncal nacional de hidrógeno asociada y al proceso de manifestación de interés". En concreto, ha apuntado, "se ha recibido el apoyo del 90% de las empresas productoras, distribuidoras, asociaciones y centros de investigación vinculados con el sector del hidrógeno, y también de empresas que representan más del 95% del consumo actual de hidrógeno de España", de acuerdo con la información proporcionada por la compañía durante la presentación de esta iniciativa.