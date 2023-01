El 1 de enero de 2023 fue una fecha marcada en rojo en el calendario de 149 municipios españoles por la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Y es que tal como se establece en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, desde el 1 de enero del presente año todos los municipios de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes con una calidad del aire dañina para la salud, deben incorporar al menos una ZBE para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos y mejorar la calidad del aire.

Es el caso de la capital del Duero, que ya se prepara para su particular "Zamora Central". Ahora, como es de costumbre, todo cambio normativo crea una situación de inseguridad e incertidumbre entre los usuarios. Y es que en el caso de las ZBE, no todos los municipios han hecho los deberes a tiempo, ni han ofrecido una información clara a los conductores, que no dejan de preguntarse si podrán circular con sus vehículos.

Es el caso de la capital zamorana, que no ha llegado a las fechas "prometidas". Y, aunque ya se va a poner en marcha la videovigilancia para la zona centro, la ZBE tardará en llegar. Hasta que ese momento llegue, te resolvemos aquí algunas que te puede generar la normativa.

¿Qué zona es?

El particular “Zamora Central” afectará al entramado urbano situado en el interior del cuadrado que forman la calle de Santa Clara, la avenida de Portugal, la calle de San Pablo y la plaza de Mercado, con afección a arterias tan importantes como Luis Ulloa Pereira o Cortinas de San Miguel. El objetivo principal de esta intervención es el de ejecutar en toda esta zona la denominada plataforma única, que consiste en igualar la rasante de aceras y calzada para que todo el mundo comparta el mismo vial.

¿Cuándo entra en vigor?

No hay ninguna fecha concreta. Si bien debería ya estar operativa, la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en Zamora tardará en llegar, aunque debería estar implantada antes del 31 de diciembre de 2023.

¿Cómo se señaliza la zona de bajas emisiones?

Se usará nueva señal vertical creada por la DGT, de fácil identificación y que permita a los ciudadanos saber que se aproximan o acceden a una ZBE, así como las restricciones de circulación que les afectan.

¿Qué coches pueden entrar en la ZBE de Zamora?

En este momento esta localidad no ha ratificado la normativa relativa a la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones. En otras ciudades es el distintivo ambiental (pegatina DGT) el condicionante que decide que coches entran y cuales no, por lo que las pistas podrían dejar claras cuál será la normativa en Zamora.

Los vehículos podrían acceder a la ZBE de Zamora en función de las etiquetas ambientales (pegatinas gestionadas por la DGT y que clasifican los vehículos en función de su impacto ambiental).

Etiqueta CERO 0 emisiones: Con esta etiqueta puedes acceder donde quieras, incluso aparcando gratis en zona de estacionamiento regulado.

Con esta etiqueta puedes acceder donde quieras, incluso aparcando gratis en zona de estacionamiento regulado. Etiqueta Eco: Tienes, al menos de momento, los mismos privilegios que con la 0, con la salvedad de dos beneficios importantes: no puedes circular por los carriles BUS-VAO, y sí puedes aparcar dentro de las ZBE, pero pagando.

Tienes, al menos de momento, los mismos privilegios que con la 0, con la salvedad de dos beneficios importantes: no puedes circular por los carriles BUS-VAO, y sí puedes aparcar dentro de las ZBE, pero pagando. Etiqueta C, Verde: Pueden acceder a las ZBE pero no aparcar dentro de ellas (obligatorio en párking), mientras que fuera de las ZBE pueden circular con total libertad y también aparcar en zonas de estacionamiento regulado.

Pueden acceder a las ZBE pero no aparcar dentro de ellas (obligatorio en párking), mientras que fuera de las ZBE pueden circular con total libertad y también aparcar en zonas de estacionamiento regulado. Etiqueta B, Amarilla: No hay grandes diferencias en cuanto a restricciones de circulación respecto al distintivo C, aunque sin duda alguna, con el tiempo la etiqueta B perderá privilegios mucho antes que la C. Aparte, aparcar en zonas de estacionamiento regulado con un vehículo con etiqueta B sale más caro que con un C, puesto que acarrea una penalización del 20%.

No hay grandes diferencias en cuanto a restricciones de circulación respecto al distintivo C, aunque sin duda alguna, con el tiempo la etiqueta B perderá privilegios mucho antes que la C. Aparte, aparcar en zonas de estacionamiento regulado con un vehículo con etiqueta B sale más caro que con un C, puesto que acarrea una penalización del 20%. Sin etiqueta: Tienen prohibido entrar en las ZBE.

¿Qué coches no pueden entrar en la ZBE de Zamora?

Se espera que se sigan unas directrices similares a otras ciudades que ya han implantado sus zonas de bajas emisiones.

Por ello, los vehículos sin etiqueta o con etiqueta B (amarilla), seguramente sufran las primeras restricciones.

Esta es la mecánica habitual en otras ciudades donde ya están funcionando zonas de bajas emisiones. No obstante, cuando se apruebe la ordenanza municipal que regule este aspecto, quedará aclarado que va a ocurrir en la ZBE de Zamora.