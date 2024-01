¡Ya se asoma el Carnaval de Toro!

La alegría, música e ilusión son muy características durante el Carnaval de Toro; unas fechas en las que las calles se llenan de buen ambiente, diversión y humor, y que este año tendrán lugar desde el 9 al 14 de febrero. En Toro son muchos los carnavaleros que lo "llevan en la sangre", y es que, es común oír entre los toresanos que no fallan en esta fiesta que "lo viven desde la cuna". Verónica Fortuoso, carnavalera e integrante de la murga "Fuleros-dindoneros" detalla que "ya desde la barriga de su madre" sale en el Carnaval. La joven señala que siempre le ha encantado los carnavales y lo ha visto en sus padres, por lo que es una tradición que va de generación en generación; un amor por una fiesta que va pasando de padres a hijos.

Y es que, muchos son los toresanos que durante estos días se visten con disfraces muy elaborados y creativos desde el viernes, hasta el martes de Carnaval sin fallar ningún día. Esta festividad siempre ha comenzado el viernes, una noche que se conocía por ser la de "los años 60" y en la que la música, los trajes y el ambiente giraban en torno a la temática sesentera. Con el paso de los años, este día "ha perdido importancia", algo que provoca "tristeza" para los grandes carnavaleros, como es Ana Núñez, integrante de la murga "Las Marujas". "Aunque me duela tengo que decir que no se vive igual que antes; de siempre uno de mis días favoritos era la noche los 60. Recuerdo ir a casa de mi tía nada más salir del instituto para que me peinara un moño enorme y me maquillara; todo el mundo salía con ropa vieja y en todos los disco-bares ponían música de la época. Me da mucha pena que una tradición tan bonita y que era tan nuestra se haya perdido", manifiesta.

El Carnaval de Toro tiene otras tradiciones muy propias como son las murgas; un grupo de personas que tienen en común su gusto por la música y el baile, con el alma carnavalera. Las murgas preparan canciones que se versionan de letras de otros músicos y hacen una especie de "crítica" a temas actuales de una forma cómica. Estos grupos tienen su aparición el sábado en el Teatro Latorre, momento en el que cantan sus coplas sobre el escenario; también salen el domingo desde primera hora de la mañana por las calles del pueblo y el martes de Carnaval en el desfile. "El sábado, cuando estoy detrás del telón con mi grupo me encuentro nerviosa, pero con muchas ganas de salir", narra Fortuoso.

Preguntar a los carnavaleros qué significa el Carnaval tiene una respuesta común: es una fiesta muy especial. "Es una de las mejores y más esperadas fiestas que se celebran en Toro. Están llenas de color, alegría y música, en la que desde los más pequeños, hasta los más mayores se reúnen para compartir varios días de ilusión e imaginación", subraya Fortuoso. Y es que, es una época donde la emoción está presente en cada una de las personas que lo viven: "Uno de los regalos más especiales que recuerdo en toda mi vida es el disfraz de enfermera que me hicieron cuando era pequeña. Sabía que ese era el disfraz que ese año llevaban "Las Marujas" y fue muy especial porque fue mi primer año con ellas", relata Núñez.

El Carnaval de Toro además se caracteriza por su ambiente la noche del sábado, las parodias que protagonizan la Plaza Mayor el "Domingo Gordo", uno de los días que más gente hay en las calles del pueblo; además de los desfiles el lunes y el martes. Este año el alcalde de la localidad, Rafael González, comunicó hace unos días que iba a realizar un cambio en el recorrido de los desfiles y que estos no pasarían por la calle Corredera, "motivado por las peticiones de algunos carnavaleros y el estado de la calle", apunta. Pero, tras opiniones de ciudadanos mostrando su "desacuerdo" con el cambio, González ha vuelto a remontar el recorrido habitual del desfile. "Deseo daros las gracias por vuestras aportaciones, y bajo ningún concepto pretendo dañar una de nuestras fiestas más representativas, de la cual soy un firme defensor, pero mal alcalde sería si hiciera oídos sordos a la voz de mis vecinos. Viva el Carnaval", subraya.

Ya queda poco para que los toresanos y amantes del Carnaval vuelvan a lucir los disfraces más creativos y ese humor que les caracteriza, un año más, disfrutando todos juntos de esta fiesta.