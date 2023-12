"El carácter crítico de las coplas de carnaval en Toro lo impregno en mis poemas, pero menos asalvajado"

"Poemas de brocha gorda" es el título del primer poemario del conocido carrocista y carnavalero Virgilio Gitrama Calleja, "Vichy". Escribe desde que tenía 15 años y ahora, a punto de cumplir 61, ha decidido publicar su primer libro de poesía. "Vichy" presentará su obra este jueves 7 de diciembre, a las 20.00 horas en la Casa Municipal de Cultura de Toro, y al día siguiente, pero una hora antes, en la Biblioteca de Morales de Toro.

–¿"Poemas de brocha gorda" es su primer libro?

–Sí, es mi primer libro, aunque siempre me ha gustado escribir. Escribo desde que tenía 15 años, pero a raíz de que empecé a hacer coplas de carnaval con Paco Bielva, de vez en cuando escribía cosas más serias. Hace unos diez años aproximadamente empecé a escribir poemas más serios y algunos los considero obras de arte.

–¿Ha sido complicado dar el paso de publicar el libro?

–Enseñé los poemas a algunos amigos que me animaron a que los publicara en un libro. Después de muchos años y darle muchas vueltas, porque no ha sido nada fácil, he dado el paso y aquí está el libro.

–¿Los poemas del libro son nuevos o los escribió hace tiempo?

–Algunos son nuevos y otros los he escrito en los últimos diez años, pero he decidido incluirlos porque me provocan mucha emoción y me daba mucha pena dejarlos en un cajón. He querido darle al lector la opción de que también los lea.

–Usted es muy conocido en Toro por ser un gran carnavalero, ¿guardan alguna relación las coplas de carnaval con sus poemas?

–En las coplas de carnaval y en los poemas impongo un aire crítico. Soy de la escuela de Gabriel Celaya, escritor que tiene un poema que se titula "La poesía es un arma cargada de futuro". Uno de los versos dice "maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse". En mi primer libro, yo tomo partido y me mancho. Ese carácter crítico que tienen las coplas de carnaval en Toro lo impregno en mis poemas, pero con un matiz menos asalvajado.

–¿El proceso de creación es el mismo en ambos casos?

–En el caso de las coplas de carnaval o de las típicas "bobadorras" tengo una idea, la plasmo y la asilvestro. Las coplas tienen un éxito total porque sé lo que es el carnaval. En los poemas, esa crítica es un poco más suave, pero con la misma o más contundencia.

"Transformo y deformo a mi aire refranes y dichos populares y a la gente le gustan mucho"

–¿Cómo ha agrupado los poemas que conforman su obra?

–El libro comienza con un soneto que se titula "Empiezo" y finaliza con otro titulado "Termino". El resto de poemas están agrupados en nueve bloques y cada uno habla de un tema. Hay poemas dedicados a la Iglesia, a la monarquía, a los amigos o a las mujeres. Uno de los bloques se titula "Doblando el sentido", lo considero de reciclaje, ya que transformo y deformo a mi aire refranes y dichos populares y a la gente le gustan mucho. Desde que me propuse publicar el libro tuve que concretar de qué iba a ir, porque no concebía escribir desde la monotonía y que los versos fueran parecidos. Mi idea era romper y, por eso, de un bloque a otro el cambio es importante porque algunos poemas son muy críticos, pero otros provocan hasta lágrimas por su sentimiento.

–Otro de los bloques lleva por título "In memoriam", ¿a quién recuerda en este capítulo?

–Por ejemplo, hay uno dedicado a José Luis de la Parra. La gente que lo ha leído me ha dicho que lo he retratado tal y como era y eso que José Luis era el rey del retrato. Era la anarquía pura, no estaba atado a nada y en el poema cuento que hacía novillos hasta del trabajo.

–En este libro también dedica un poema a su gran amigo Paco Bielva...

–Uno de los poemas que ha escrito con más cariño es el dedicado a mi amigo Paco Bielva. Nos conocemos tanto que sé lo que está sufriendo sin estar cerca y él sabe lo que estoy pensando en cada momento. Son tantos años juntos que el primer libro lo tiene él.

"Soy un gran lector de poesía y tengo que reconocer que muchos de los poetas consagrados me aburren"

–¿Cuáles son sus fuentes de inspiración para escribir?

–En la vida misma. Veo el telediario o las salvajadas que se hacen y esa crispación tiene que salir por algún lado. Entonces, cojo un bolígrafo y me pongo a escribir, siempre a mano. Solo soy esclavo de la rima porque no me corto nada a la hora de criticar.

–¿A qué lectores va dirigido su primer poemario?

–A todo tipo de lectores. Un lector a partir de diez años ya puede captar perfectamente el mensaje.

–¿La poesía es un género minoritario entre los lectores?

–Yo soy un gran lector de poesía y tengo que reconocer que muchos de los poetas consagrados me aburren. Creo que la poesía de mi libro se lee bien y de una forma cómoda, porque los versos se entienden con sus metáforas y con su ironía.

–¿Cree que su libro contribuirá a que más personas se aficionen a leer poesía?

–Quiero que la poesía se abra más a la gente, porque parece que es la niña fea de la literatura y no tiene que ser así. Hay verdaderos poetas que saben transmitir.

–¿Se considera uno de esos poetas?

–La verdad es que no me considero poeta, soy una persona a la que le gusta escribir y con los años he adquirido facilidad. Lo que pretendo es contar algo, que tenga una armonía, una rima y una métrica, pero con el único objetivo de que llegue a la gente. He leído poesía muy rimbombante que es aburrida, pero aseguro al cien por cien que las personas que lean mi libro no se van a aburrir y les va a decir algo.

–¿Con su libro también pretende que el lector piense y reflexione?

–Sobre todo lo que pretendo es que el lector piense. Por ejemplo, los poemas inspirados en dichos populares y refranes tienen su mensaje. Para hacer un poema puedo recopilar 200 refranes y 30 dichos populares. Los pongo todos encima de una mesa y empiezo a ordenar las ideas para lanzar un mensaje. Algunos salen en un día y en otros tardo un mes.

–¿A la hora de crear los versos tiene en cuenta las reglas de escritura de un poema y la métrica?

–Normalmente escribo octosílabos y soy un esclavo de la rima. He desechado versos que son magníficos por no encontrar una armonía correcta y porque me gusta la perfección en la métrica o en el mensaje de mis poesías. Esa es la clave. En carnaval busco más el golpe de efecto del último verso, en los poemas busco la perfección.

"En carnaval busco más el golpe de efecto del último verso, en los poemas busco la perfección"

–Su libro también contiene ilustraciones creadas por su hijo...

–He tardado un poco más en publicar el libro porque la portada la ha hecho mi hijo Juan. Teníamos bocetos hace un año, pero en casa del herrero cuchillo de palo. Después de meses esperando, al final ha hecho la portada en tres días. Otra ilustración va en el interior para introducir el bloque biográfico. El primer poema habla de cuando en 2020 me dio un infarto y mi hijo me fue a visitar al hospital de Salamanca, en el que me pintó en un cartón. Es una pintura de una fuerza tremenda y refleja la decadencia del ser humano y cuando resurge. Además, el prólogo lo ha escrito la periodista Marichu García y para mí ha sido un honor enorme poder contar con ella.

–En este proyecto, ¿qué papel ha jugado la editorial Semuret?

–La editorial Semuret se ha portado muy bien. Tanto Judith como su madre son encantadoras. Desde el primer día que nos conocimos sentí que eran grandes personas. De hecho la tercera vez que nos encontramos le regalé a Judith un poema sobre la librería y sobre ella que le gustó muchísimo.

–¿Cuántos ejemplares ha editado de su libro?

–En total, 300 ejemplares porque sé hasta dónde puedo llegar. Semuret se va a encargar de repartir los pedidos de personas que residen fuera de Zamora que me han pedido el libro.