El PP exigirá todos los informes relativos al control del agua de la red municipal en Toro, aunque también instará al Ayuntamiento a que estudie todas las "fórmulas" precisas para que, mientras no se solucione definitivamente el problema de contaminación por arsénico, la empresa Acciona no cobre el recibo de abastecimiento a los vecinos. Así lo ha expuesto este viernes el portavoz del PP, Alejandro González, quien ha anunciado que su grupo no descarta solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario y urgente para abordar “la “gravísima crisis del agua” que afecta al tercer municipio más importante de la provincia.

Resaltó González que el agua es un bien de primera necesidad y que su declaración como no apta para el consumo humano afecta a todos los sectores de la economía local, en una ciudad en la que la industria agroalimentaria tiene un “enorme peso”. La primera planta potabilizadora de agua, en funcionamiento en Tagarabuena Por otra parte, precisó que el pasado mes de junio la Junta ya advirtió al Ayuntamiento de que los índices de arsénico en el agua eran elevados y, en su opinión, en ese mismo momento el alcalde debería “haber tomado cartas en el asunto y ponerse a trabajar para buscar una solución inmediata al problema”. Además, a juicio de González, el alcalde debería haber solicitado en junio apoyo a la Junta y la Diputación, pero “se han perdido más de seis meses que podrían haber sido claves” para evitar la situación actual del abastecimiento en Toro. Servicios públicos En este punto, aseveró que, en los últimos seis meses, el alcalde se ha dedicado a “organizar conciertos”, ya que hasta la próxima semana no se iniciará los trámites y los estudios técnicos para “buscar una solución” al problema del abastecimiento. Además, reprochó al alcalde que haya “echado balones fuera” para justificar “su falta de gestión” y “poniendo como excusa la sequía” cuando, a su juicio, el problema radica en que el Ayuntamiento ha invertido tres millones de euros en el último mandato en “conciertos, eventos, exposiciones y saraos que organiza Del Bien”, cuando tiene “desatendidos todos y cada uno de los servicios públicos y, en este caso, uno básico como el agua”. Toro baraja esta solución para eliminar el arsénico del agua Ante estas consideraciones, el portavoz del PP lanzó diversas preguntas al alcalde, tales como cuánto ha invertido el Ayuntamiento en el sistema de abastecimiento de la ciudad durante los últimos siete años, desde cuándo no funciona el segundo pozo de sondeo y la causa de la avería. Asimismo, precisó que “ante este caos” no es extraño que los vecinos de Toro se pregunten “qué agua hemos estado bebiendo en los últimos tiempos”. Por todos los motivos relatados, el PP ha anunciado que solicitará todos los informes registrados por la empresa Acciona en el Ayuntamiento relacionados con el análisis de la calidad del agua, aunque también instará al Ayuntamiento a que estudie “todas las fórmulas posibles” para que no se cobre ni un solo recibo de agua de abastecimiento a los vecinos de Toro hasta que no se solucione definitivamente el problema. El portavoz popular agradeció públicamente a la Junta y a la Diputación que “hayan acudido al auxilio” del Ayuntamiento ante “una grave crisis” y matizó que la institución provincial es la que ha surtido de agua a los vecinos y la que instalará tres plantas potabilizadoras portátiles, además de colaborar en los estudios técnicos para buscar una solución que, en principio, pasa por la construcción de un tercer pozo de sondeo y de una planta potabilizadora anexa al punto de captación de agua. Por su parte, la concejala popular, María de la Calle acusó al alcalde de “jugar” desde junio con la salud de los toresanos y añadió que “no sabemos el agua que estamos consumiendo en los últimos tiempos, por la poca información que ha facilitado”. La sequía, posible origen del arsénico detectado en el agua de Toro De la Calle también cuestionó los “datos sesgados” que ha ofrecido el Ayuntamiento sobre los análisis mensuales para controlar la calidad del agua y el índice de arsénico, a la vez que reconoció que “nos ha llamado la atención” que en noviembre se realizaran tres. Por último, anunció que el PP exigirá “certeza” en la cadena de custodia de las muestras e instó al alcalde a que “no haga oposición a la oposición y se dedique a gobernar y a dar soluciones a los problemas de los toresanos”.