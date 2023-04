El alcalde de Toro, Tomás del Bien, ha puesto en la palestra otro tema necesario de abordar en el contexto del municipalismo, lo obsoleto del sistema a través de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Afirmaba que "es una norma nacida en el año 1985, cuando España vivía años de explosión demográfica y urbana que no es la misma que existe a día de hoy". Así, asevera que es preciso que "la ley baje al terreno donde están los vecinos y vea su realidad".

Apelando a la reflexión, manifestaba que los ciudadanos de Zamora no tienen las mismas oportunidades que los habitantes de otras zonas, como puede ser Madrid, por lo que "hay que actualizar y renovar las necesidades del mapa". Del Bien enumeraba una serie de ejemplos sobre esas desigualdades, como el acceso a la administración electrónica, de la que muchos vecinos toresanos, y de otros tantos municipios, no pueden hacer uso por la ausencia de fibra óptica, así como de la oferta académica, "tampoco tenemos ciclos formativos porque el vaciamiento demográfico ha provocado vaciamiento de servicios en educación y así no podemos convencer a nadie para venir a vivir". Cuestiones que responden a "un problema estructural de un Estado y una Comunidad que no dejan de ser centralistas".