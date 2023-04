Los municipios de la provincia afrontan hoy día unas necesidades desconocidas hasta hace, tan solo, algunos años. Pese a que las circunstancias y peculiaridades de cada uno hacen que tengan necesidades específicas, algunas de ellas, como la conexión a Internet, la cobertura móvil, líneas de transporte rápido o la palpable despoblación, son comunes en la gran mayoría de los municipios rurales, especialmente en los de menor tamaño.

Problemáticas que se han abordado en el foro "Municipalismo: Ayuntamientos al servicio de la ciudadanía", organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, durante el pasado 27 de marzo. Un evento que surgía con el objetivo de proporcionar un escenario en el que poner en común ideas y realidades sobre las que debatir para construir, esbozando los retos a los que se enfrentan los ayuntamientos y diputaciones en los diferentes municipios, tal y como adelantaba Marisol López del Estal, durante la presentación de la jornada.

Pese a los diferentes partidos políticos presentes en el acto, se pusieron sobre la mesa una serie de cuestiones en las que los ponentes tuvieron ideas afines, estableciendo sinergias con las que comenzar a trabajar o continuar haciéndolo. En gran medida, porque independientemente del color político, sus representantes tenían algo común, el último escalón administrativo, lo local y provincial, aquellas instituciones que se encuentran más cercanas al ciudadano, lo que les permite conocer mejor sus necesidades.

En el Consejo Cultivo de Castilla y León, que acogió la reunión, se trataron las peculiaridades del complejo mapa que conforma Zamora, 248 municipios, más de 1000 localidades y una despoblación disparada.

Emilio Arroita, director de Administración Local de la Junta de Castilla y León, mencionó los que para él son los dos pilares fundamentales en los que se asientan las necesidades de la comunidad y la provincia, fondos y facilidades. En lo referente a la primera cuestión, la financiación fue uno de los grandes ejes de debate durante todo el encuentro, existiendo un consenso general en la necesidad de reformar el sistema de financiación, tanto en el ámbito local, como en el autonómico.

Sobre este tema, Francisco Guarido, alcalde de Zamora, señalaba que son muchas las ocasiones en las que el consistorio se ve obligado a hacer frente a competencias impropias porque otras administraciones no llegan donde debieran. Además, argumentaba que "los ayuntamientos son solventes para hacer inversiones que tienen que hacer, pero se ven en aprietos en las necesidades del gasto corriente, por lo que debería ser una dotación incondicionada". Así, ha reclamado a la Junta de Castilla y León y al Gobierno más dinero para la provincia, avalado por el buen desempeño que la administración local tiene en la provincia, como ha demostrado durante los retos que ha supuesto la pandemia o con los cientos de vecinos que necesitaron una respuesta inmediata a causa de los incendios del pasado verano. A lo que se ha sumado Luciano Huerga, alcalde de Benavente, incidiendo en la necesidad de que el consistorio disponga de fondos incondicionados para poder hacer los proyectos que estimen.

Cuestiones con las que José María Barrios, representante de la Federación Española de Municipios y Provincias se mostraba de acuerdo, bajo la premisa de que realmente la administración local es la que está más cerca al ciudadano. No obstante, hacía hincapié en la importancia de conocer el papel de todas las administraciones al servicio del ciudadano, puesto que en algunos campos, la Diputación es una gran desconocida, cuando son competencia de esta los miles de kilómetros de carreteras o servicios básicos como el alumbrado, el agua o el asfaltado, y otras de los sectores de la cultura, el deporte, la agricultura y la ganadería.

El vicepresidente de la Diputación, Jesús María Prada, se ha sumado a lo planteado, afirmando que además de los servicios básicos cubiertos por la Encarnación, es necesario evolucionar, dar un salto y asumir nuevas competencias, aunque para ello es necesaria una reorganización que otorgue mayor cuota de autogobierno a los entes locales, para asumir elementos necesarios como el acceso a internet, la cobertura, el acceso al sistema bancario para todos o al transporte público.

Tomás del Bien, alcalde de Toro, también hacía alusión a la conectividad en la provincia, alegando que no pueden defenderse acciones como la apuesta por la administración electrónica cuando muchos vecinos del municipio no tienen acceso a la fibra óptica, señalando la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local como ejemplo de lo obsoleto del sistema.

Cerraba la ronda de intervenciones Francisco José Requejo, presidente de la Diputación de Zamora, apostando nuevamente por la fiscalidad diferenciada como la herramienta más eficaz para hacer frente a los retos presentes en la provincia. En la misma línea que Barrios, apuntaba a la administración provincial que preside como la encargada de atender las necesidades de los vecinos de la provincia, en diferentes materias y sectores. Finalizaba el debate lanzando una petición al Gobierno de España, la deslocalización en Zamora de una Oficina de la Despoblación, y otra a la Junta, un plan especial para reactivar este territorio y dotarlo de todos los servicios necesarios.

Así, el foro ha permitido proporcionar un espacio en el que un amplio abanico del panorama político de la provincia y del conjunto nacional ha compartido sus ideas, preocupaciones y soluciones, aunando esfuerzos y buscando puntos en común desde los que trabajar en beneficio de Zamora, cubriendo las necesidades de todos sus ciudadanos.

La reforma de la financiación local para afrontar el gasto en los servicios públicos

La reforma del sistema de financiación local ha sido uno de los ejes centrales durante el transcurso del foro. Cuestiones como las reglas fiscales y el techo de gasto, fueron comentadas por todos los asistentes, que coincidían en la necesidad de establecer unas nuevas bases que permitan a territorios como Zamora afrontar el desembolso económico que conlleva proporcionar unos servicios públicos eficaces cuando la población disminuye, pero no así el gasto que estos suponen. De la misma forma, también fue tema de debate la financiación a las diputaciones, poniendo sobre la mesa la realidad en el reparto, que beneficia a las provincias de mayor de tamaño en las que hay varios núcleos de población superiores a los 20.000 habitantes. Los representantes de la institución en Zamora, arrojaron luz sobre el asunto explicando que, actualmente, el reparto se hace en función del número de personas que habitan una provincia, no del número de ciudadanos a los que atienden, cuando en una provincia como la nuestra, únicamente queda fuera la ciudad.

El futuro incierto de la fusión de municipios

En lo que respecta a la cuestión relativa a la fusión de municipios, las opiniones son dispares. Mientras que para José María Barrios es algo "muy poco factible a corto plazo", Luciano Huerga se muestra partidario siempre y cuando se circunscriba al aparato administrativo. Ambos discursos hacían alusión a la identidad. Pero, en el caso de Barrios sostiene que "la gente quiere mantener su identidad" y en el de Huerga que "hablamos de identidad versus eficacia", alegando que "la identidad forma parte del ADN y no se puede perder, teniendo que haber una fusión administrativa y no institucional, colaborar en la gestión de competencias". Por su parte, Tomás del Bien cree que "será necesario, lamentablemente", añadiendo que el papel de las diputaciones será fundamental en este aspecto y con la Junta de Castilla y León estableciendo el mapa territorial, "que lleva años estancado" para definir como se van a prestar los servicios en cada comarca, de una forma justa, para poder llegar a todos los ciudadanos de todos los pueblos.

Cambio que permita a la ciudadanía decidir en las urnas a los próximos diputados

La elección directa de los diputados provinciales por parte de la ciudadanía ha sido uno de los puntos de encuentro para todos los asistentes. Cada uno de los participantes en el foro ha mostrado su conformidad y deseo de que se instale esta forma de elegir a los diputados, en lugar de la que se desarrolla habitualmente que, si bien es completamente legal, deja la elección en manos de los concejales de la provincia. Ante esta situación, los actores políticos se muestran de acuerdo en que ser elegidos por sus vecinos les daría una mayor tranquilidad y respaldo en el desempeño de su cargo. Una cuestión que, según lo planteado, podría hacerse fácilmente añadiendo una urna más en las jornadas electorales. Una cuestión que, según manifestó José María Barrios, "ya se está abordando en la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares que se celebra en el Senado", a la que Francisco Requejo añadió la necesidad de establecer una limitación de mandatos y listas abiertas con el objetivo de "refrescar las instituciones".

Herramientas con las que hacer frente a la despoblación

Una de las palabras repetidas por excelencia en Zamora y, sin duda, durante el debate ha sido "despoblación". Un término con el que los zamoranos se han familiarizado a lo largo de los años y que no muestra un futuro muy halagüeño para la provincia. Durante el encuentro, los ponentes han desarrollado diferentes problemáticas derivadas de la despoblación, como la bajada en la recaudación municipal o la necesidad de una mayor dotación de recursos con los que mejorar los servicios públicos, fundamentales para hacerle frente. El abanico político se muestra unido frente a este enemigo común y proponen, entre otras cosas, "que el Gobierno, eje fundamental de la reactivación, y la Junta se empleen a fondo", por parte de Guarido; "mayores recursos para que las diputaciones y ayuntamientos puedan desarrollar políticas que luchen contra ella", en palabras de Jesús María Prada; o que "se deslocalice en la provincia de Zamora una oficina de la Despoblación, siendo esta tierra el epicentro del problema", como alegato de Requejo.