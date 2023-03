Emilio Arroita, director de Administración Local de la Junta de Castilla y León, participará en el foro Municipalismos: Ayuntamientos al servicio de la ciudadanía”, organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, que se celebrará mañana en el Consejo Consultivo de Castilla y León.

–¿Qué importancia tiene la Administración Local en el actual Estado poliédrico?

–La Administración Local desempeña un papel fundamental dentro la estructura del Estado, representa su primera línea de contacto con los ciudadanos; es la Administración que está más cerca de nosotros, de nuestras necesidades. Presta servicios esenciales como, por ejemplo, la gestión de residuos, el transporte público, la seguridad ciudadana, etc. Las autoridades locales son las responsables de atender eficazmente estas necesidades de la población, y de garantizar la prestación de los servicios públicos más cercanos en su ámbito territorial. No solo fomenta el desarrollo municipal, sino que también promueve la participación de los ciudadanos en términos democráticos; esta es la fórmula imprescindible para luego resolver las dificultades que afectan directamente a su calidad de vida diaria.

–¿Qué papel juega la Junta en la asistencia a los municipios de menor tamaño?

–Desde la Dirección de Administración Local, atendemos a todos los municipios y otras entidades locales en numerosos asuntos, desde la gestión de nombramientos de los secretarios interventores, o el asesoramiento jurídico en múltiples cuestiones de régimen local, hasta la asistencia en la gestión de las distintas líneas de ayudas y transferencias que perciben los municipios de la Consejería de la Presidencia. El papel fundamental en la asistencia a los pequeños municipios se hace a través de las Diputaciones Provinciales y el Consejo Comarcal de El Bierzo. Desde esta Consejería reconocemos y valoramos de forma muy positiva estas funciones, por lo que tenemos una línea de financiación estable con estas instituciones para apoyarles en la organización y funcionamiento de sus servicios de asistencia y asesoramiento a municipios. Este año queremos potenciar estos servicios, por lo que tenemos previsto acordar con las Diputaciones y la Comarca de El Bierzo mejorar la colaboración económica con ellas para fortalecer y mejorar esta asistencia que esta tan importante para los pequeños municipios de la Comunidad.

–¿Qué retos afrontan actualmente los municipios? ¿cómo han ido cambiando?

–Hace años el reto los municipios, especialmente en el medio rural tenía que ver con la necesidad de garantizar el funcionamiento de sus servicios públicos mínimos y obligatorias. En todos ellos hemos avanzado considerablemente. En todo caso es necesario seguir apostado por el mantenimiento y modernización de estas infraestructuras para que sigan prestando servicios de forma eficaz y a satisfacción de los vecinos. Actualmente el principal reto de los municipios, especialmente los pequeños tiene que ver con la pérdida de población y para ello es importante incidir en la garantía de los servicios públicos en el territorio y poner en marcha medidas que favorezca por el asentamiento de la población.

–La Junta ha puesto en marcha un plan que va a producir importantes ahorros fiscales para el medio rural, ¿en qué consiste?

–Desde la Junta estamos poniendo en marcha un modelo de fiscalidad que apuesta por la reducción de impuestos, lo que nos sitúa entre las Comunidades Autónomas con una fiscalidad más favorable para el medio rural. Un Plan integral con varias derivadas. Una de ellas son las familias. Apostamos por apoyar la natalidad. Así, estamos elevando la deducción por nacimiento o adopción hasta en un 40% con respecto a la deducción general; supone, la deducción más elevada de todo el territorio nacional. Otra son los jóvenes, les estamos ayudando con una deducción del IRPF por la adquisición de su primera vivienda y del 25% por el arrendamiento de su vivienda habitual. Refuerzo de la actividad agraria e incorporación de los jóvenes a la misma: para agricultores y ganaderos profesionales hemos bajado al 4% -frente al general del 8%- el impuesto de transmisiones en explotaciones agrarias. Y finalmente el apoyo al empleo y al emprendimiento rural: hemos reducido el impuesto de transmisiones a las empresas, fijándolo en un 2%,frente al general del 8%, para facilitar la instalación de empresarios.

–¿Cuenta la administración local con las herramientas necesarias?

– Como el resto de administraciones, las locales, tienen su marco competencial definido en la ley y saben cuáles son sus responsabilidades y a qué tienen que destinar sus recursos públicos. Es cierto que lo responsables locales, para mejorar las condiciones de vida de sus vecinos, a veces proponen actuaciones fuera de su ámbito de actuación. En todo caso, la ley permite estas actuaciones siempre que no entren en conflicto con las que ejerza la admintiracion competente y siempre que las cuentas municipales estén suficientemente saneadas y no desatiendan sus servicios obligatorios. Se trata de evitar duplicidades de actuaciones administrativas y buscar la eficacia y eficiencia en la utilización de recursos púbicos, lo que no impide la colaboración entre administraciones en actuaciones que tiene interés común, y para ello la ley regula el correspondiente procedimiento.

–¿Cómo se pueden mantener todos los servicios cuando la población decrece?

–Los ingresos municipales no solo se nutren de la recaudación por los tributos locales. El peso de las aportaciones que realiza el Estado y la Comunidad es muy importante. En Castilla y León los municipios cuentan con un modelo de participación de las entidades locales en los ingresos de la Comunidad que solo existe en seis Comunidades Autónomas de España, con dos fondos garantizados por Ley a las entidades locales, que se transfieren todos los años de la Junta, lo que les permite disponer de liquidez de forma estable y segura. Además de estas transferencias existe otros fondos, como el de cohesión territorial, y otras líneas de subvenciones del Fondo de Cooperación Local, que colaboran al mantenimiento de los servicios públicos, no solo a los municipios, sino también a las mancomunidades, entidades locales asociativas tradicionales, las diputaciones provinciales y la Comarca de El Bierzo. Del Estado recibe fondos del modelo Participación en los ingresos del Estado PIE, que es preciso modificar y adaptar a las circunstancias sociales, medioambientales y territoriales del siglo XXI. Desde la Junta de Castila y león venimos reivindicando al Gobierno de España que afronte esta modificación y que escuche a las entidades locales que llevan solicitándolo mucho tiempo. Es importante que los criterios de distribución de la financiación local de estado no se basen en su mayor proporción en la población, hay que atender a las características de esta población y sus necesidades, a las formas de asentamiento y sus necesidades de movilidad, a las circunstancias ambientales y estructurales del territorio, tanto su extensión como sus peculiaridades medioambientales. En definitiva, se trata de configurar un modelo financiación local justo que atienda a la sociedad y circunstancias del siglo XXI.

–¿Cree necesario que se reforme en España el modelo de financiación municipal?

El Estado, además de lo anteriormente reflejado, debe afrontar el problema de la cohesión territorial de forma decidida. En la Junta no queremos una España hemipléjica, en la que la mayoría de la gente termine en las ciudades. Esto se evita creando una adecuada red de infraestructuras que permee el conjunto del territorio nacional. Necesitamos más carreteras, más trenes, más Internet, especialmente en el mundo rural. Y esto, en esencia, son competencias que corresponden al Gobierno de España. Lamentablemente, la actual Presidencia del Gobierno de España, en vez de avanzar hacia esta dirección, lo hace en sentido opuesto. Ahí tenemos el triste ejemplo que supone la actual gestión del Corredor Atlántico. Desde la Junta exigimos al Gobierno de España que de una vez incluya en el Plan del Corredor Atlántico a toda la Comunidad; y que lo haga de forma integral, para que ninguna de las nueve provincias se quede atrás. La Junta colabora económicamente con todas las entidades locales con un instrumento, el Plan de Cooperación Local, que está siendo enormemente eficaz. De su cifra total, 472,2 millones de euros, casi 110 millones forman parte de la Cooperación Económica Local General, y 362,3 millones de euros forman parte de la Cooperación Económica Local Sectorial. Son fondos, coordinados por la Consejería de la Presidencia en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en materia de Administración Local. Así el Presupuesto de la Comunidad refleja, por segundo año, el compromiso de legislatura de creación de un nuevo fondo para favorecer la cohesión entre las nueve provincias, el nuevo Fondo de Cohesión Territorial, dotado con 20 millones de euros. Con este, se conseguirá que los recursos movilizados, tanto por la Junta como por los municipios y diputaciones, alcancen al final de la legislatura 133,3 millones de euros en inversiones repartidas de forma equitativa en el conjunto del medio rural.