Francisco José Requejo, presidente de la Diputación de Zamora, participará en el foro “Municipalismos: Ayuntamientos al servicio de la ciudadanía”, organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, un encuentro político y empresarial en el que se abordarán los retos y desafíos a los que se enfrentan las comarcas y territorios de la provincia.

–¿Qué importancia tiene la administración local en el actual Estado poliédrico?

–La administración local goza de una situación privilegiada respecto a otras administraciones, como puede ser la administración autonómica, o la administración estatal. La ubicación territorial que tenemos las administraciones locales nos proporciona esa proximidad que nos permite palpar de primera mano las necesidades y las demandas que tienen nuestros ciudadanos, nuestras empresas, los agentes económicos, etcétera. Yo creo que los estímulos financieros que administra un gobierno local influyen de manera importante y de manera directa en el mundo local. Entonces, en una provincia como es Zamora, que es una provincia muy pequeña, es fundamental.

–¿Qué papel juega la Diputación Provincial en la asistencia a los municipios de menor tamaño?

–Bueno, pues yo creo que juega un papel vital. Si la Diputación es importante, fíjate en una provincia como la nuestra, que somos municipios muy pequeños, que necesitan la ayuda, que necesitan mejorar sus carreteras, que necesitan ayudar a sus emprendedores, abastecimiento, etcétera. La Diputación provincial, después del Ayuntamiento, es el ente local que está más cercano a los ciudadanos y esa cercanía y esa ayuda que necesitan de manera inmediata, pues la Diputación se la puede proporcionar. Yo creo que, aparte, en este mandato, en esta Diputación, se ha hecho muy buen trabajo, tanto en carreteras, como en el área de turismo, mejorando también nuestro abastecimiento, ayudando a los emprendedores, para quienes han quintuplicado las ayudas. Creo que se ha hecho un buen trabajo en asistencia a municipios, hemos reforzado un área de fondos europeos para ayudar también a los ayuntamientos a tramitar esos fondos Next Generation que están llegando, y en una ciudad como la nuestra, es vital.

–¿Qué retos afrontan actualmente los municipios? ¿cómo han ido cambiando a lo largo de los años?

–Afrontan retos continuos, a diario, sobre todo el mundo rural, por lo que hay que dotarlos de buenos servicios, infraestructuras, para que los vecinos tengan las mismas condiciones y sobre todo las mismas oportunidades que las zonas más urbanitas. Aquí tenemos un grave problema de despoblación, que ha ido a más con los años, sin que nadie haya tomado soluciones tanto a medio, como a largo plazo para poder paliarla. Es cierto que vamos muy tarde en algunas cosas y que para la mayoría de población y la mayoría de nuestros municipios es una sangría que incluso ya viene afectando a la capital, también en los últimos años. Yo creo que necesitamos de estímulos de políticas reales, con un impacto sobre todo directo, que nos ayude a revertir esta situación poco a poco, con una fiscalidad diferenciada que se deslocaliza también en oficinas por parte de administraciones superiores, también ayudaría a fijar población, una mejor cobertura de Internet en las zonas rurales, etcétera. Muchas cosas todavía por mejorar y muchísimas cosas que se deben hacer.

–¿Es de verdad la administración local la más cercana al ciudadano? ¿cómo detecta las necesidades de las personas mejor que otras administraciones?

–Sí, rotundamente sí. Es la que más en contacto está con el ciudadano. Es la que conoce de primera mano sus problemas, también sus realidades, y la que de manera inmediata puede resolver muchos de los problemas que puedan surgir en el día a día. Es la primera, también, en actuar cuando hay algún problema para ayudar, para mejorar esos servicios. Y, sobre todo, es la primera también en escuchar esas demandas y necesidades que puedan tener los vecinos. Es la que mejor detecta las necesidades, porque es la que está más cercana a todos los usuarios y a todos nuestros vecinos. Y esa cercanía y ese día a día sirve para saber lo que se necesita.

–¿Qué fortalezas de Zamora debería mostrar y fomentar la administración local?

–Tenemos muchísimas fortalezas. Además, yo soy un convencido de que Zamora tiene muchas fortalezas que tenemos que seguir potenciando y dando a conocer. Por mi parte, no me uno al pesimismo que tienen muchas personas de que todo lo ven mal o que piensan que no hay futuro para nuestra provincia. En mi opinión, tenemos muchísimo futuro, pero hay que tener iniciativa, hay que arriesgar y, sobre todo, hay que apostar de manera decidida por lo nuestro. Tenemos un sector agroalimentario que no tiene nada que envidiar a ninguna provincia de nuestro país. Hay que seguir promocionándolo, apoyándolo y, sobre todo, fortaleciéndolo. Tenemos una debilidad, como es el envejecimiento tan alto en nuestra provincia y lo hemos convertido en una fortaleza para que Zamora sea un referente en los cuidados a los mayores. Cada vez vivimos más años, queremos que cada vez se viva mejor y Zamora es el sitio idóneo para tener esa calidad de vida. Por eso diseñamos nuestra estrategia Silver Economy, para atraer empresas al mundo rural, para fijar población y para que la gente joven tenga una oportunidad para poder trabajar en su provincia. Fromago también fue un ejemplo de que, si trabajamos bien en el sector privado y sector público, y sobre todo con las ideas claras, pues tenemos mucho potencial en Zamora para lucir al resto del mundo.

–¿Cuentan los ayuntamientos con las herramientas necesarias? A veces se ven obligados a asumir competencias impropias porque otras administraciones no llegan donde deberían.

–Cuentan con las herramientas necesarias, pero es cierto que aún se debe y se puede mejorar mucho por parte de todos para que sean, sobre todo, más eficaces y más eficientes. Es cierto que asumen competencias impropias y, al asumirlas, hacemos un fuerte esfuerzo económico y lo que queremos es que esas administraciones superiores las asuman, sería lo ideal, que las asuman. Si no las asumen, pues en el peor de los casos, que nos aumenten esos presupuestos para que no nos cueste tanto mantenerlas, esas competencias impropias a las organizaciones más más pequeñas. Es algo que se debe de repensar, porque muchos entes locales, también incluyo el de la Diputación, no tienen muchas veces la capacidad suficiente para asumirlas. Es algo que debemos trabajar y yo creo que es algo que debemos de argumentar y no dejar pasar mucho tiempo, porque al final es un dinero que se nos va en otras funciones que no son las nuestras, que se podría emplazar para recursos que lleguen de manera más directa a nuestros municipios.

–En provincias como Zamora, ¿cómo se pueden mantener todos los servicios cuando la población decrece, y por tanto también la recaudación?

–Teniendo los mejores servicios para todo el mundo, porque esa la manera de fijar población, de que la gente se pueda quedar. Que seamos una provincia que tenga un valor añadido, que no tengan otras provincias. Y, vuelvo a repetir, el tema de la fiscalidad diferenciada, que nos puede dar un plus sobre otras provincias, para atraer empresas, para que la gente pueda trabajar y, sobre todo, para que la gente pueda estar en su provincia. Hay que buscar también inversión en estas empresas que se puedan deslocalizar y que se pueden instalar en Zamora, hay que ofrecerles una alfombra roja. Siempre lo digo, hay que brindarles unas buenas condiciones para que puedan estar aquí, generando empleo y ayudando a fijar población. También, que los organismos superiores y otras administraciones superiores, que apuesten de manera decidida y sobre todo de manera real por provincias como la nuestra, que tenemos muchísimos problemas de envejecimiento, muchísimos problemas de exploración y muchísima fuga de talento, muchas veces por falta de oportunidades, unas oportunidades que tenemos que darles.

–¿Cree necesario que se reforme en España el modelo de financiación municipal?

–Ha transcurrido mucho tiempo desde la última reforma, creo que hay que dejarnos de parches y acometerla en profundidad. Por ejemplo, desde la Federación Española de Municipios y Provincias, me consta que estamos en ella, que ya han iniciado sus trabajos previos para dar inicio a un nuevo modelo de financiación y negociar esta financiación autonómica y local con el Gobierno. Y yo creo que hay que ir a un modelo que aumente las transferencias de ambas administraciones superiores, sobre todo a los a los gobiernos locales, que es donde más falta.

–¿Qué futuro le aguarda al municipalismo? ¿Cree que pasará por la fusión de municipios?

–El municipalismo tiene futuro, en provincias como la nuestra es la manera más eficiente de poder llegar a nuestros vecinos. Aunque, no sé si en una provincia como esta fusionar municipios sería la mejor idea para dar los mejores servicios. Creo que es algo que hay que estudiar muy bien y analizar en profundidad, somos una provincia muy dispersa, muy envejecida, así que no se si el concentrar esos servicios y fusionar los municipios va a dar lugar a unas mejores condiciones, tengo muchas dudas, es algo que debería acometerse con muchos actores y con la precaución necesaria.