Francisco Guarido, alcalde de Zamora, participará en el foro “Municipalismos: Ayuntamientos al servicio de la ciudadanía”, organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, un encuentro político y empresarial en el que se abordarán los retos y desafíos a los que se enfrentan las comarcas y territorios de la provincia.

–¿Qué importancia tiene la administración local en el actual Estado poliédrico?

–Menos de la que debería y menos de la que se pensó en la Transición donde ya se referenciaba el gasto público para las entidades locales del 33%, y en realidad no llega al 17. Los ayuntamientos están infrafinanciados por parte del Estado y de las comunidades autónomas, cuando es la administración que más mira el euro en la eficacia del gasto. Los ayuntamientos en términos generales tienen equidad y transparencia en el gasto. Otras administraciones no pueden decir lo mismo.

–¿Qué retos afrontan actualmente los municipios? ¿cómo han ido cambiando a lo largo de los años?

–Los retos actuales pasan por la reivindicación de mayor financiación y muy especialmente en todo aquello que no son competencias obligatorias. Los servicios sociales debería pagarlos la Comunidad, al igual que la educación, los planes de empleo en su integridad, la vivienda pública y gran parte de la actividad cultural. Se pensó en un principio que los ayuntamientos atenderían servicios básicos como el abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado, transporte urbano, recogida de basuras, y con el tiempo se han convertido en una máquina de generar servicios a los ciudadanos con sus propios recursos. En Zamora, con sociedad envejecida, poca tasa de actividad económica y salarios inferiores, es un verdadero problema. Y en ese sentido han ido cambiando en los últimos 40 años. Ahora todo el mundo exige al Ayuntamiento todo, incluso los necesarios puestos de trabajo o la reindustrialización que nunca tuvimos. Esas exigencias lógicas de los ciudadanos sirven para que algunos partidos hagan demagogia de “promesas” que de antemano son imposibles.

–¿Es de verdad la administración local la más cercana al ciudadano? ¿Cómo detecta las necesidades de las personas mejor que otras administraciones?

–Por definición es la más cercana. Por ello debe detectar problemas de tipo social, como las necesidades de vivienda, cuestiones de violencia de género con su policía municipal, asuntos de emergencia económica en familias, de absentismo escolar, de insalubridad de viviendas e incluso de rehabilitación de viviendas en barrios, etc, pero alguien tiene que pagar la factura, y desde luego no pueden ser los trabajadores de ese municipio. Esos problemas los detecta el Ayuntamiento, pero debe pagarlo el Estado con una justa política fiscal. Y ello conlleva afrontar una verdadera reforma fiscal que redistribuya la riqueza, y eso solo puede hacerlo el Gobierno de España, no unos ayuntamientos que estamos completamente desbordados en lo económico.

–¿Cuentan los ayuntamientos con las herramientas necesaria? A veces se ven obligados a asumir competencias impropias porque otras administraciones no llegan donde deberían.

–Es lo comentado anteriormente. El Ayuntamiento de Zamora se gasta unos 5 millones en competencias llamadas impropias. En ayuda a domicilio ponemos de los tributos de los zamoranos más que la propia Junta, ya que consideramos que es un servicio básico y que no puede tener listas de espera en una sociedad bastante envejecida. Paga el combustible, el alumbrado y la limpieza de colegios públicos que corresponden a la Junta y así lo ha informado el Interventor Municipal, y así podríamos seguir. Los ayuntamientos tienen un margen tributario muy escaso y por eso se aprovechan las grandes multinacionales de las energías alternativas con los molinos y placas solares para sacar negocio de las tierras abandonadas. Lo mismo hizo Franco con los embalses. Producir energía para desarrollar otros territorios de la periferia. La historia económica es la misma. Es lo que conlleva ser “España vaciada” y “Zamora vaciada” en un contexto económico de capitalismo salvaje.

–En provincias como Zamora, ¿cómo pueden mantener todos los servicios cuando la población decrece, y por tanto también la recaudación?

–Los servicios públicos deben mantenerse, incluso incrementarse. Fijémonos en un pueblo grande de Zamora, con 800 habitantes, ¿alguien puede pensar que con sus impuestos en exclusiva puede pagar la escuela el centro de salud, las carreteras, los caminos rurales o incluso las competencias propias del Ayuntamiento? Ni por asomo, pero eso está el Estado y sobre todo una concepción de ordenación de territorio que va más allá de conceptos simples y que tiene mucho que ver con la economía sostenible y con el concepto de mantenimiento de un necesario equilibrio ecológico.

–¿Cree necesario que se reforme en España el modelo de financiación municipal?

–Totalmente. Las reglas fiscales y el techo de gasto hicieron que la deuda bancaria de los ayuntamientos bajara drásticamente a costa de mantener, incluso aumentar, la deuda del Estado. Los ayuntamientos pagan todos los platos rotos del sistema.

–¿Qué es lo que anima a un alcalde a seguir con su labor cada día? ¿qué le gustaría conseguir para la provincia?

–En cada caso será diferente, y todos los casos son respetables. Yo solo puedo hablar por mí. De joven compruebas y aprecias que tus padres, modestísimos trabajadores explotados, se esfuerzan en darte unos estudios para que tu vida sea mejor que la de ellos. Con el tiempo haces de ese concepto un valor ético y universal y te implicas en asuntos laborales, sociales y políticos para intentar mejorar la vida de tus paisanos. He pertenecido a sindicatos de clase, he sido presidente de un comité de empresa y de ahí pase a los cometidos políticos y municipales con el apoyo de un extraordinario grupo de personas implicadas en lo mismo que yo. El día a día es una labor altruista, como el que trabaja desinteresadamente en asociaciones o colectivos. Tenemos la esperanza de conseguir un mundo mejor y más justo y que desde luego en mi caso pasa por impulsar políticas de izquierda en beneficio de las clases populares, y siempre pisando el terreno en el que te encuentras, ponderando lo que puedes hacer, y con la pedagogía ciudadana con herramienta imprescindible.

–¿Qué futuro le aguarda al municipalismo? ¿Cree que pasará por la fusión de municipios?

–La fusión de los municipios es imprescindible y eso lo sabemos todos desde el principio. Para ello se necesita una política de estado que logre principios generales comunes para ello. Pero soy pesimista. El Estado ha hecho dejación de funciones y ha pasado la pelota a las Comunidades autónomas cuyo objetivo es el mantenimiento del poder manteniendo un municipalismo débil y adocenado. Por no hablar de las diputaciones provinciales que utilizan a los ayuntamientos como herramienta imprescindible para su máquina electoral en un sistema de constitución indirecta de estas instituciones. Todos sabemos el análisis, pero nadie pone el cascabel al gato. Los ayuntamientos con 200 habitantes y un presupuesto ridículo ponen en la política cientos de concejales controlados por los diputados de zonas que hacen las listas del partido, y apartan la desafección, y a la vez controlados por la maquinaria de la Junta de Castilla y León. Un sistema así llega a ser hermético y rígido, y casi imposible de cambiar. Y mientras tanto nos vamos hundiendo cada vez más.