"Llevamos ocho años abandonados y Toro se merece una atención especial"

Rafael González afronta sus primeras elecciones como candidato con la ilusión de recuperar la Alcaldía para el PP. A sus 59 años, considera que había llegado el "momento" de dar un paso adelante y liderar la candidatura popular. Desde hace más de 30 años ejerce como abogado y se define como un "hombre de la calle" y un apasionado de la cultura, cuya máxima aspiración política es convertirse en el nuevo alcalde de Toro.

–¿Por qué decide dar el paso de liderar la candidatura del PP?

–Esa pregunta me la he hecho a mí mismo. Mi padre siempre me decía nunca te arrepientas de haberlo intentado, lamenta no haberlo hecho. Esa es mi filosofía.

–En su candidatura no ha integrado a los dos concejales del grupo municipal popular, ¿cree que el partido necesitaba una renovación completa?

–Más o menos completa. Es verdad que a los dos concejales, Raúl Martínez y Alejandro González, se les ha ofrecido la posibilidad, pero estimaron que no era su momento o quizá estaban ya un poco quemados. No obstante, permanecen en el PP y me siguen ayudando.

–A la Alcaldía de Toro aspiran siete candidaturas, ¿le preocupa la fragmentación del voto?

–Para mí no son siete candidaturas si no seis, porque el PSOE se presenta dos veces. Hasta el 17 de junio el que gobierna el Ayuntamiento de Toro es el grupo municipal socialista y resulta curioso que el PSOE se presente a las elecciones para desbancar al PSOE. Evidentemente se va a fragmentar el voto, pero el ciudadano va a tener más opciones para elegir y para mí es un reto.

–Ante un escenario político tan abierto, parece que van a ser necesarios los pactos...

–Creo que sí, pero nuestra idea, la del PP, es salir a ganar con una mayoría muy amplia. No obstante, aunque lograra la mayoría absoluta mi intención es hablar con todos los grupos. Nos presentamos bajo el paraguas del PP, pero eso no significa que no podamos abrir una vía de diálogo con el PSOE, con su marca blanca, con Futuro o con Zamora Sí.

–¿Estaría dispuesto a pactar con Vox?

–Es una línea que no me gustaría sobrepasar. Respeto a Vox, es una opción política y jurídicamente legal, pero tendría que dialogar mucho con su candidato para poder autoconvencerme de que puedo llegar a un pacto.

–En varias ocasiones ha afirmado que no ha aceptado ser el candidato del PP para hacerse la foto si no para reivindicar...

–Sí y, de hecho, soy muy reivindicativo con el propio Partido Popular. Si el 17 de junio se conforma la nueva Corporación y es el PP el que gobierna, el lunes 19 de junio me plantaré con una silla en la Junta porque creo que Toro se merece una atención especial. Llevamos ocho años abandonados, quizá porque el grupo que nos está gobernando no ha sabido acudir al lugar que debía. Evidentemente Toro necesita ayuda, la Junta sí tiene esos recursos y creo que nos lo merecemos.

–¿Qué balance hace de la gestión del equipo de Gobierno en los últimos cuatro años?

–La gestión ha sido mala. El patrimonio está muy deteriorado y, por mucho que lo repita el equipo de Gobierno, la deuda municipal no ha bajado y es de 5,2 millones de euros. No lo digo yo, lo dice el Interventor municipal, que habla de una deuda de dos millones a bancos, de 1,4 millones a proveedores y de 1,8 a acreedores no presupuestarios, a fecha de 31 de diciembre de 2022. Por tanto, si la deuda no ha bajado y Toro no ha mejorado, el equipo de Gobierno ha fallado estrepitosamente. El fallo es que no se pueden destinar 3,2 millones de euros en cuatro años a actividades lúdicas y desasistir servicios públicos como seguridad, limpieza o patrimonio, ya que no se ha dictado ni una orden de ejecución. El turista cuando viene a Toro se lamenta de lo que fue la ciudad y de lo que es.

–Su programa electoral contiene 50 propuestas, ¿cuál es la primera que pondrá en marcha si accede a la Alcaldía?

–Asentar población en Toro tiene que ser un objetivo de todos. Es cierto que es un mal endémico, pero se puede asentar población si los jóvenes no se tienen que ir de Toro para buscar su proyecto vital. También es necesario un polígono industrial o adecuar la formación a la realidad social y económica de Toro, además del proyecto de Monte la Reina.

–¿La remilitarización del campamento es el revulsivo que necesita Toro?

–Es el revulsivo que nos han hecho creer. Cuando paso por Monte la Reina lo único que veo es que han limpiado y cercado la parte no inundable, pero miro al otro lado, en el que supuestamente se asentará el campamento, y no veo nada. Cuando se presente el proyecto y se liciten las obras empezaré a creer.

–En campaña se ha mostrado muy crítico con el área de Obras y Urbanismo y ha asegurado que precisa un cambio radical...

–Hay que facilitar la concesión de licencias porque duermen el sueño de los justos. El fallo del área puede ser la falta de personal, de interés o que no se le da la importancia que realmente tiene. Una de las medidas que pienso tomar si logramos gobernar es la trazabilidad, es decir, una vez que un proyecto entra en el servicio de Obras, todas las semanas tiene que rendir cuentas de cómo está ese proyecto. Si hay que contratar personal se contrata, porque es un servicio esencial. Además, si el propietario de un edificio no actúa se puede abrir un expediente y dictar una orden de ejecución de las obras que es necesario realizar y, si no las hace en plazo, el Ayuntamiento ejecuta subsidiariamente. Es una medida dura a nivel político y social, pero hay que aplicarla y es necesario contar con unos recursos.

–Se define como un apasionado de la cultura, pero critica el gasto realizado en eventos ¿si gobierna el PP programará actos culturales?

–Yo visito muchas librerías y los libros me hablan. Cuando toco el tomo de libro sé si me va a gustar. Soy un enamorado de la cultura y quiero potenciarla, pero de otra manera. Por ejemplo, no se puede celebrar un Feria del Libro en el Alcázar, tiene que celebrarse durante tres o cuatro días en la Plaza Mayor. El teatro es importante, al igual que las actuaciones musicales. Me gusta mucho la música, pero no porque me guste un tipo de música voy a traer a Toro solo ese tipo de música. Hay que abrir un poco el escenario. Toro se merece una intensa actividad cultural, pero no sé si nos podemos permitir gastar 3,2 millones de euros en cultura, cuando tenemos otras necesidades. La exposición La Iberoamericana ha costado unos 240.000 euros el último año y creo que es un despropósito económico.

–En su programa también alude a los proyectos de macro huertas solares previstas y en ejecución en el municipio y su impacto en la agricultura, ¿cómo se pueden conjugar los intereses de ambos sectores?

–No se puede concentrar todo en una localidad. Quizás hay que buscar un punto de equilibrio y se puede encontrar. Cada huerto solar que se ha instalado en Toro requiere un uso excepcional de suelo rústico que debe autorizar el Ayuntamiento y quizás eso es lo que ha fallado, decir no y hasta aquí. Además, las bonificaciones en el ICIO son sangrantes y la generación de puestos de trabajo ha sido mínima. A lo mejor es más relevante una bonificación del ICIO para el que abre una tienda en Toro y no para fondos de inversión que promueven macro huertas solares.

–Uno de los problemas que ha marcado la recta final del mandato es la contaminación del agua. Aunque el problema ya está en vías de solución, ¿cree que no se ha actuado con suficiente diligencia?

–Todos estamos acuerdo en que la contaminación por arsénico no es culpa de nadie si no de todos. Lo que critico es la gestión, porque si en el año 2018 ya se detectaron niveles de 9 microgramos por litro, se debía haber previsto que el problema que tenemos ahora iba a suceder. La solución que se ha adoptado ahora, una planta potabilizadora, es provisional y va a durar unos años, por lo que hay que buscar una definitiva y nos la dirán los técnicos.

–En Toro, las quejas por la atención sanitaria siguen una línea ascendente, ¿si gobierna instará a la Junta a que adopte las medidas necesarias para garantizar la asistencia?

–Evidentemente hay que hacerlo. Todos los servicios que sean necesarios hay que recordarlos. No obstante, no podemos olvidar que las plazas MIR las convoca el Ministerio de Sanidad. El Ayuntamiento de Toro tiene que exigir la consejería y al Ministerio que garanticen la atención sanitaria.

–¿Por qué los votantes indecisos deberían apoyar la candidatura del PP en Toro?

–Me conocen de siempre, soy una persona de la calle. Desde hace 59 años estoy en Toro y voy a continuar, no me voy a ir a ningún lado. Mi máxima aspiración política es ser alcalde de Toro, no voy a ser jamás ni diputado, ni consejero, ni senador.