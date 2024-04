María O’Mullony luchará por el billete olímpico en Torrevieja

La selección española femenina de balonmano culminó su fase de clasificación para el próximo europeo con una contundente victoria ante Azerbaiyán (42-16) que le permitió cerrar dicha competición con un "pleno de triunfos". Un recorrido sin fallo que buscará repetir la próxima semana en Torrevieja, donde le espera el Preolímpico en el que luchará por un billete a París este verano con María Prieto O’Mullony. La zamorana, que no jugó, se mantiene dentro de los planes de Ambros Martín en un combinado en el que ha demostrado su gran potencial día a día, especialmente en la última concentración que se inició el pasado 28 de marzo.

"Las Guerreras", con el pase a la próxima gran cita continental asegurado, únicamente se jugaban el orgullo en Porriño. Eso y encarar con las mejores sensaciones posibles la pelea por estar en los Juegos Olímpicos.

Omu, que venía de jugar todos los encuentros de la fase preparatoria, no saltó a la pista en Porriño. La zamorana fue uno de los cinco cambios que realizó Ambros Martín respecto al partido del pasado miércoles ante Lituania en Vilna que acabó también con amplio triunfo español (20-34). Como ella, también descansaron So Delgado o Zoqbi. Todas ellas dentro de la convocatoria para el Preolímpico de Torrevieja al que finalmente no acudirá Paulina Pérez Buforn quien, curiosamente, se alzó como MVP en el amplio triunfo ante Azerbaiyán en un duelo sin historia.

Las "Guerreras" no tardaron en abrir brecha en el marcador y fueron claras dominadoras ante un oponente que apenas puso en problemas a la defensa española. Así, la diferencia se fue incrementando pese a las rotaciones, sellándose un cómodo triunfo que permite al conjunto nacional afrontar con optimismo la cita en Torrevieja donde Omu estará y tratará una vez más de dar el 100%.