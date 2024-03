Sara Castro, jugadora del Recoletas Zamora: "Nos queda lo más bonito"

El Recoletas Zamora afronta un tramo clave de la competición, con tres partidos en 8 días que marcarán el futro cercano de la entidad. En el CD Zamarat saben que fallar esta prohibido, pero también son conscientes de que deben ir partido a partido, y el primero es el de este fin de semana ante Canoe porque si fallan, ya importará menos lo que ocurra ante Ardoi el miércoles 27 puesto que habrían perdido casi todas las opciones de ascenso directo. “No tiene sentido pensar en el miércoles sino ganamos el sábado”, comentó Sara Castro que fue la encargada de hablar en la previa del encuentro.

“Se nos viene una semana importante, Real Canoe, Ardoi y Alcobendas, y lo afrontamos con ilusión. Aunque ganemos todo, no depende al 100% de nosotras, pero sí sabemos que hay que ganar todo, y seguimos en ese camino: ganar lo que nos queda y a rezar. Si ganamos todo también iremos con mejores sensaciones a lo que nos venga”, señaló Castro.

La jugadora sí quiso dejar claro que están muy animadas, juntas y con ilusión “por lo que nos queda, que es lo más bonito”.

Respecto al sufrimiento en su último encuentro, Sara tiene claro que “hay que sacar los partidos como sea. Al final es una victoria y es lo que necesitamos”, reiteró la canaria quien dejó claro que llegan a este momento en un buen momento y con las jugadoras lesionadas o tocadas evolucionando de forma favorable.

Por su parte, el entrenador naranja sí admitió que en Madrid este sábado les interesa un partido con ritmo. “Cuando tenemos a diez jugadoras aportando es cuando de verdad ganamos más fácil los partidos, y eso lo conseguimos con ritmo. A nosotros nos viene bien”, comentó Ricardo Vasconcelos. “Lo que nos interesa es controlar y eso se hace obligándolas a ellas a bajar el ritmo”, apuntó Vasconcelos.

El luso también dejó claro que no le preocupa el tiro de tres, porque hay jugadoras con esa capacidad, aunque sí admitió que en los libres sí se bajaron los porcentajes de acierto, pero no quiso ahondar en esa crisis para no presionar. “La gente tiene capacidad y lo ha demostrado durante la temporada. Hay que seguir entrenando y tener claro que somos capaces de hacerlo mejor”, comentó el entrenador quien sí espera que se mejore el aspecto del rebote que sí es clave para controlar el ritmo.