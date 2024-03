El CB Zamora busca el "factor cancha" en el play-off con la ayuda de CryoSanabria

Con el título de campeón de Liga en el bolsillo, el CB Zamora vuelve este sábado a casa en busca del «factor cancha» en el play-off, hecho que le permitiría disputar el enfrentamiento por el ascenso con el partido de vuelta en casa, algo que el entrenador considera importante a la hora de acercarse a la victoria y al salto de categoría. En este encuentro en el Ángel Nieto, como ya es habitual dentro de su iniciativa de «13 partidos, 13 causas», colaborarán con la Asociación CryoSanabria, centrada, a través de sus 400 voluntarios, en recuperar el patrimonio natural y cultural de la comarca de Sanabria.

Así lo explicó uno de sus responsables, Daniel Boyano, quien dejó claro que todas las actividades que hacen son con voluntarios, tanto las culturales con la recuperación de fiestas o lugares icónicos, además de otras tareas medioambientales como la reforestación en la que se encuentran inmersos en la actualidad. Todo se podrá conocer algo más este sábado a través de imágenes que colocarán en el pabellón para un encuentro ante Albacete en el que nadie en el CBZ piensa dejarse ir. «Está en juego el factor cancha y tenemos que usar estos tres partidos, que van a ser muy difíciles, para mantenernos a nivel y prepararnos para el play-off». Así lo señaló Erikas Kalinicenko quien admitió que lo logrado por el equipo zamorano no es fácil, aunque todos quieren más. Por ello, tiene claro que no van a levantar el pie del acelerador. «No puedes perder el carácter competitivo porque luego no te vas a encontrar de la misma forma», indicó el lituano para quien también es mejor jugar el segundo partido del play-off en casa, ante una afición que los llevó en volandas en la Copa LEB ante Cartagena que es el equipo que tiene más opciones de ser con el que se encuentren en el enfrentamiento entre líderes.

A juicio del entrenador, sobre el cómo afrontar este tramo hasta el play-off, cree que hay que saber conjugar dos cosas, el reparto de minutos y descanso para la recuperación de jugadores con la necesidad de mantener un nivel competitivo alto. «Albacete, que llega tercero, es una buena piedra de toque para ver dónde estamos hoy y calibrar si vamos en el buen camino preparando el play-off». Saulo Hernández cree que una de las claves será el ritmo ante un rival con mucha experiencia en sus filas, pero «nosotros queremos aprovechar para dar rotaciones, ritmo e intensidad, y que al contrario se les hagan largos los 40 minutos».