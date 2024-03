Powell, jugador del CB Zamora: "No nos gusta dejar cosas al azar ni nos cansamos de ganar"

Jahvaughn Powell, jugador del CB Zamora Enamora, destacó hoy en rueda de prensa que tanto él como su equipo afronta el siguiente partido "como si fuera un encuentro de octubre o noviembre", manteniendo el hambre de victoria a pesar del liderato en la Conferencia Oeste y tener a un triunfo asegurar el factor cancha en la gran final por el ascenso entre campeones de conferencia.

El base, que firmó una gran actuación frente a CB Starlab Morón, recordó el encuentro señalando que los zamoranos tuvieron un gran día en pista, pero que ese triunfo tan importante ya queda atrás y hay que mirar hacia delante. "Fue una gran victoria, estamos muy contentos con el trabajo que hicimos ese día. Creo que preparamos muy bien el partido a lo largo de la semana, especialmente los últimos días para llegar listos para el partido. Competimos muy bien, la primera mitad fue espectacular con un baloncesto de mucho nivel por parte de ambos conjuntos y, tras el descanso, defendimos muy bien y nos permitió mantener la ventaja para ser nosotros mismos en el último cuarto y definir el trabajo. Hicimos muy bien el trabajo, pero tenemos que ir a por más", indicó Powell.

Precisamente, preguntado por su alto nivel el pasado sábado y esos picos en su rendimiento y su explosividad para lucir en los partidos, Powell no tuvo problema en afirmar que es un jugador que tiene que "trabajar la regularidad" pero que no por ello deja de influir en cada envite, aunque no sea anotando. "Me veo como un jugador que le encanta competir. Intento siempre tener impacto en el partido de cualquier forma posible, quizá no anotando todos los días pero sí manteniendo un alto nivel defensivo o asistir. O simplemente contribuir a que el ritmo de partido beneficie a mi equipo, siento que estoy teniendo relevancia en el partido y habiendo bien mi trabajo. Estoy trabajando para ser mejor cada día, especialmente intento ser más consistente a lo largo de los cuarenta minutos. Creo que he mejorado mucho en ese aspecto esta temporada y que quiero seguir mejorando, especialmente con los "play-off" a la vuelta de la esquina porque me gusta competir, siempre trato de dar lo mejor de mí mismo y quiero que seamos siempre el mejor equipo posible", razonó el americano.

En cuanto al próximo envite, dada la posición del CB Zamora Enamora en la liga, "JP" no pudo evitar reírse ante la posibilidad de encarar cualquier de los cuatro encuentros que quedan con más relajación. "No, no (ríe). Afrontamos estos últimos partidos como hemos afrontado todos los demás a lo largo de la temporada. Obviamente, de uno en uno. Sabemos que cada semana es diferente, cada rival es distinto, pero no por ello hay cosas que van a cambiar en la preparación de cada semana. No nos gusta dejar las cosas al azar, queremos ganar y no nos cansamos de vencer. Queremos seguir subiendo el nivel y jugar nuestro mejor baloncesto dentro de un mes, pero para ello, hay que seguir yendo un rival, un partido y una semana de trabajo cada vez. Después veremos qué ocurrirá, pero afrontamos estos partidos como si estuviéramos en octubre o noviembre y lo hacemos esperando tener los mismos buenos resultados", detalló.

Por último, el jugador tuvo la valentía de dirigirse a los aficionados en español, aprovechando para mandar un mensaje de agradecimiento por su apoyo. "Muchas gracias por todo. Estoy muy contento y voy a trabajar cada día hasta el final", dijo, demostrando que cada vez está más integrado en Zamora.