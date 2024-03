Saulo Hernández, entrenador del CB Zamora: "Solo tengo palabras de agradecimiento y felicidad"

La cara es el reflejo del alma, y ayer Saulo Hernández era un hombre feliz. El entrenador del CB Zamora recordaba que "hay días que sale todo redondo y hoy (por ayer) solo tengo palabras de agradecimiento, felicidad y reconocimiento. Agradecer a todo el club que consigue que haya un día como este, con la cantidad de personas que se han visto a nivel de instituciones, patrocinadores, colaboradores, cantera… Cuando un club coge un nivel así, hay mucho trabajo detrás y me encanta que se vea todo lo que hacen". Respecto a sus jugadores, indicó que sería "injusto" no reconocer lo que hacen sobre la pista y "no solo porque jueguen muy bien a baloncesto, sino también porque se comportan como buenas personas, identificadas con el club y la ciudad, respetando a árbitros, compañeros, rivales y a todo el mundo", recordando, además, que Shelist, Peris y Kevin jugaron sin haber entrenado casi durante toda la semana y "no dudan en intentar ayudar y dar todo", comentó el técnico en la rueda de prensa postpartido. Además, el técnico tuvo una mención especial para la actuación de Powell, un jugador de los que se consideran de "amor odio" dependiendo del nivel de acierto que tengan, y del que quiso destacar la imagen que dio ante Morón y el buen baloncesto mostrado, respaldado por 29 puntos.

Respecto al partido, que se decantó en la segunda mitad tras dos primeros parciales igualados, sí apuntó que "en la primera parte estaba disfrutando porque Morón lo estaba haciendo muy bien y nosotros también, a cada golpe suyo, contestábamos. La sensación era que se metían canastas no por malas defensas sino por el talento de los atacantes. Al descanso dijimos que teníamos una plantilla más profunda que ellos, y había que ver si nos aguantaban el ritmo y en este caso, el equipo ha seguido a buen nivel, han sumado todos y ellos han podido pensar que, a pesar de estar metiendo, no estaban llegando". De este modo, el guion marcado desde el staff técnico para este complicado encuentro entre primero y segundo salió a la perfección, puesto que a los zamoranos les interesaba un partido a ritmo y a puntos. De hecho, Saulo ni siquiera pidió un tiempo muerto durante los cuarenta minutos ante un rival al que dio la "enhorabuena" y considera un verdadero "equipazo" que llegaba con nueve victorias seguidas algo que "no hemos hecho nosotros en nuestra historia", y es digno de alabar.

GALERÍA | El CB Zamora Enamora vive su día de la cantera contra el CB Starlabs Morón / José Luis Fernández

Respecto a cómo afronta estas cuatro semanas antes del play-off, el zamorano continúa con la misma idea. "A mí me gusta ganar, y ganar te da más cosas positivas que perder, y el equipo tiene una virtud y es que les gusta el baloncesto: entrenar, competir, ir a los partidos… y ahora competimos también por quedar primeros de los dos grupos, y no hay ninguna razón para no seguir intentando dar la mejor versión nuestra y sacar el mayor número de victorias posibles".

La nota negativa la puso la lesión de Buckingham, una dolencia de tobillo que esperan que no sea grave, y, ya por último, el entrenador sí quiso destacar la imagen que dejó el final del encuentro, con todos los pequeños disfrutando con el primer equipo.