El Zamora CF afronta esta tarde un nuevo compromiso dentro del "tourmalet" en el que se encuentran ahora mismo sumidos en el equipo rojiblanco. En este caso, tras visitar la pasada semana Guijuelo (0-0), el equipo de la capital del Duero recibe a otro de los "cocos", una SD Compostela que quiere instalarse en la zona de play-off y que pondrá todas sus armas sobre el césped del Ruta de la Plata a partir de las 17.30 horas.

En el cuadro local, donde solo tienen la baja de Jesús Muñoz, son conscientes de la exigencia que acarrea este encuentro y la importancia de ampliar distancias con un equipo del potencial del Compos que tiene, a juicio de David Movilla, una de las mejores plantillas del grupo. De este modo, el vasco espera (al igual que dijo a este periódico Manu Barreiro) un encuentro igualado que se decidirá por detalles, como ya ocurrió en la ida donde se lograron los tres puntos con gol de Víctor López.

Para este encuentro, salvo sorpresas, no se esperan grandes revoluciones en el once inicial que pongan en juego los anfitriones. Así, con Sobrón en portería, se prevé la misma primera línea con Parra y Castañeda en los laterales y la pareja de centrales formada por Luengo y Bolo. Delmonte será enganche y podría verse el regreso al once de Carlos Ramos, con Joel y Dani Hernández en los extremos. Así, la pareja de ataque sería la formada por Etxaburu y Cañizo. Con estos once, Movilla se reservaría pólvora y alternativas en el banquillo para posibles cambios según el devenir del encuentro.

Por su parte, Míchel Alonso, técnico del Compos, también dio su opinión sobre lo que espera de un encuentro que considera "clave" para sus intereses porque "es contra un equipo que está ahí por encima nuestra, en posiciones a las que nosotros queremos llegar". "Creo que lo positivo es que tampoco es una final, es un partido muy importante, pero pase lo que pase, quedarán partidos después. Pero es cierto que es un encuentro importante contra un rival muy importante que está en una situación a la que nosotros queremos aspirar", prosiguió el técnico en rueda de prensa. Míchel también se lanzó a analizar a su rival: "Los números del Zamora dicen muchas cosas. Es un equipo físico, que gana muchos duelos y que en el juego directo es un equipo poderoso. Creo que perdió un partido contra Pontevedra y empató dos. Los datos también dicen que es un equipo al que cuesta mucho hacerle gol y eso le da mucha ventaja. Por eso está en la situación en la que está", señaló.

Sobre las bajas para este encuentro, admitió que "Antas va a seguir siendo baja. Jordan creo que podemos decir definitivamente que va a estar. Con Antón tenemos que esperar para confirmar. Tiene buenas sensaciones y creemos que puede llegar, pero tenemos que esperar". Con estos preliminares lo que se espera es un encuentro intenso e igualado que no defraude a los aficionados que se den cita en un encuentro para el que han regalado entradas a los mayores de 55 años.