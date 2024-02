Ya lo avanzó Manu Barreiro y después lo confirmaba David Movilla: el encuentro entre el Zamora CF y la SD Compostela (domingo, 17.30 horas) será "difícil, igualado y se decidirá por detalles", al menos sobre el papel. El goleador gallego (ahora mismo con 10 tantos en su casillero personal) y el entrenador del Zamora CF coinciden en sus previsiones y es que en el Ruta de la Plata medirán fuerzas dos de las mejores plantillas del grupo que ahora mismo se sitúan tercera la zamorana y sexta la gallega.

Sobre el encuentro, el técnico vasco tiene claro que enfrente se encontrarán con "un gran rival, que se ha reforzado bien" respecto a la primera vuelta y que ha cambiado de técnico. "Tiene jugadores con jerarquía y experiencia", añadió Movilla quien no dudó en alabar el juego del que es su próximo oponente sobre el verde. De este modo, en su opinión, el Compos ha mejorado su plantilla con incorporaciones que le llevan a tener "más registros, más competitividad y versatilidad. Es una de las 4 o 5 plantilla más fuertes de la categoría".

Ante esta realidad de su rival, el Zamora CF tratará de volver a dar su mejor versión en casa, aunque Movilla sí admitía que el pasado sábado en tierras chacineras "y sin querer quitar mérito al Guijuelo" el equipo no estuvo bien a nivel ofensivo.

Para este encuentro entre dos "cocos" del grupo, Movilla tendrá a todos sus hombres disponibles salvo por Jesús Muñoz. El defensa arrastra una lesión de rodilla desde hace semanas y, tal y como comentó el técnico, está siguiendo el tratamiento conservador propuesto por los servicios médicos que le tratan. El próximo 22 de febrero acudirá a revisión para verificar si hay mejoría o si hay que apostar por otras vías, sin descartar la intervención quirúrgica.

Mientras, el resto sí estará disponible. Una plantilla con la que Movilla aseguró estar muy contento, también por "la energía con la que vibran y por lo difícil que me lo ponen para elegir un once o una convocatoria". En la lista de disponibles no estará Markel Goñi que dejaba esta semana la entidad del Duero para incorporarse a las filas del Rayo Cantabria, filial del Racing de Santander.

Por último, y de cara al encuentro, Movilla podría tener en cuenta otros aspectos cómo el número de amarillas y es que ahora mismo tiene tres jugadores al borde de la sanción (Luengo, Joel y Juanan) y 7 futbolistas con tres amarillas.