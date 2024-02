El Zamora CF afronta un tramo de la Liga que se presume clave para sus intereses. Tras visitar Guijuelo (0-0) el equipo rojiblanco recibe a la SD Compostela en un choque que se prevé "exigente". Así lo avanzó Sergi Baldrich, delantero que admitió que en el vestuario son conscientes del nivel del oponente que tendrán enfrente en un Ruta de la Plata en el que esperan un buen ambiente que les ayudar al reto de la victoria. "Vamos a necesitar el apoyo de la afición para que nos ayuden a conseguir los tres puntos".

Así, el rojiblanco recordó que el rival, actualmente sexto en la tabla, ha mejorado mucho con el cambio de entrenador, pero también dejó claro que "nosotros tenemos nuestros puntos fuertes para sacar los tres puntos".

Baldrich también se refirió a la realidad que atraviesa a título personal y confesó estar "bien" y contento de poder ayudar al equipo. Además, confesó que la llegada de Alex Cañizo no le supone ningún problema sino más bien todo lo contrario ya que "siempre es bueno tener competencia". "Trabajo día a día para dar lo mejor de mí", apuntó el catalán. Además, subrayó que los momentos de falta de gol que acusa la plantilla no le obsesiona y trata de no darle vueltas. "Siempre pienso en positivo. Es importante la solidez defensiva que tenemos e igual que a nosotros nos puede costar, al rival también le cuesta marcarnos".