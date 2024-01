La 2009-10, la última de José María Casas en la Presidencia, fue una temporada complicada en el Zamora CF. Hasta tres entrenadores (Ricar, Beto y Liceranzu) pasaron por el banquillo en busca de una permanencia en la extinta Segunda División B que finalmente sí se logró. Los aficionados siguen recordando esa plantilla en la que se encontraba el delantero Manu Barreiro, que este domingo regresará al Ruta de la Plata desde las filas del Compostela. El goleador, que suma ahora mismo 10 dianas, admite que fue un mal año en el que las visitas al casino y aspectos extradeportivos centraron la actualidad del momento.

–Empezando por el principio, han pasado muchos años, pero ¿qué recuerda de aquel año en Zamora?

–Yo llegué con unas expectativas altas. Fui fichaje de diciembre, venía de meter siete goles en mi anterior equipo y teóricamente era un fichaje importante pero no se dieron las cosas bien, no estuve a buen nivel. Luego también hubo problemas porque el equipo no iba bien y cuando estás abajo los problemas se multiplican. Fue una temporada muy mala en lo personal, pero por suerte el equipo se salvó, que es lo importante.

–Fue una temporada con tres entrenadores, visitas al casino… ¿Cómo vivió aquel año?

–Hubo cosas que no fueron ciertas… Pero bueno, cuando las cosas van mal y te ven con una cocacola a las cuatro de la tarde es un cubata, pero ya está. Es una época pasada, cosas de las que se aprende y sin más. No hay que darle más vueltas.

–Volvió al Ruta con el Racing de Ferrol, marcó y mostró una calcomanía con los símbolos del póker.

–Éramos muy jóvenes. Me fui de allí quemado, y ahora lo veo todo desde otro prisma. Yo también me equivocaría en aquel momento. Con la edad se gana madurez y ahora lo veo desde otro punto de vista. Todos cometemos errores. La verdad es que sí que me arrepiento de aquella celebración porque la gente tampoco tiene culpa de lo que pasó en su día.

–Regresa de nuevo con el Compostela ¿cómo afronta este encuentro?

–Siempre me gusta volver a los sitios en los que he estado. También tengo buenos recuerdos. Fue una época corta, pero me acuerdo mucho de José y María y, aunque el equipo no fuera bien, hicimos un buen grupo y guardo amigos de aquella época. También tengo cosas muy positivas.

–El Zamora CF está tercero, el Compos sexto aunque empatado con el play-off, ¿qué partido cree que se va a ver?

–Un partido igualado, seguro. Creo que será parecido al que vimos en San Lázaro en la primera vuelta. Normalmente son encuentros más cerrados y nos tendremos respeto mutuo porque somos dos buenos equipos. Lo que se dice siempre en estos casos, que se decidirá por pequeños detalles.

–Llega con 10 goles en su casillero y el Zamora tiene la mejor defensa. Le marcarán de cerca.

–Al final los delanteros siempre estamos más controlados pero bueno, me imagino que sabrán el equipo que tenemos porque nos hemos reforzado bastante bien y creo que tenemos jugadores interesantes que seguro que el entrenador tiene controlados.

–Ya ha jugado contra todos, ¿a qué equipo ve con más opciones para el ascenso directo?

–Evidentemente los tres que están arriba (Ourense, Pontevedra y Zamora CF) son los que más opciones tienen y a mí fueron los que más me gustaron, y nos ganaron los tres. A nosotros nos va a costar llegar mucho porque ya fallamos bastante y estamos lejos, y no tenemos margen de error. Esperemos subir de una manera o de otra.

–¿Cómo está viviendo este año en casa, en Santiago?

–Yo soy de aquí y se me dio esta oportunidad. Era lo más idóneo, ya con mi edad, además la familia tira mucho.

–Tiene 37 años, ¿piensa en la retirada?

–Entras en una edad en la que ya piensas todo. Mientras me encuentre bien y me sienta útil, tiro para adelante. Lo bueno es, por suerte, no he tenido lesiones de gravedad.