Iago Costas, jugador del Balonmano Zamora Enamora, destacó hoy en rueda de prensa que ve al equipo pistacho "en buena dinámica" y con la posibilidad de "plantar cara" al Unión Financiera Base Oviedo. Un oponente que "dará un plus" al jugar en casa frente a su público y que seguro que planteará un "partido muy duro".

El joven central pistacho analizó el presente del conjunto de Diego Soto y subrayó que, ahora, tras los últimos partidos, "el equipo está bien". "Pienso que nos encontramos en un buen momento. BM Guadalajara era un rival muy duro que está en los puestos de arriba, peleando por ascender, y al final el partido se nos fue por poco. Se decidió por pequeños detalles y tenemos que entender y quedarnos con eso, que se compitió bien y el equipo estuvo peleando por los dos puntos ante un rival muy difícil", analizó el gallego, una de las piezas fundamentales en el Balonmano Zamora Enamora esta campaña.

Costas indicó que ese buen estado del conjunto de Diego Soto se debe a que las sensaciones, comparadas con las que había antes de Navidad, son diferentes a pesar de la ausencia de victorias. "Llevamos ya tres partidos y en dos competimos bien contra dos muy buenos rivales. Creo que, aunque no nos hayamos llevado los dos puntos ni en Antequera ni el otro día, vamos en buena dinámica para plantar cara a Oviedo en casa", afirmó, convencido de las posibilidades de los suyos este fin de semana.

En cuanto al impulso que ha notado el Balonmano Zamora Enamora con los fichajes de invierno y si él, como central, se ha adaptado rápidamente a preparar las jugadas para los nuevos jugadores, destacó que "esa conexión es más difícil para los recién llegados", ya que él cuenta con las jugadas más trabajadas. "La semana pasada lo tenían muy complicado ya que tenían que manejar muchos cambios. Nuevo idioma, nuevos compañeros, nueva liga... Sí que les resultó un poco más difícil entenderse con el resto del grupo, pero creo que poco a poco les irá mejor y se dejará notar", comentó, dando a entender que podrían incluso aportar más en próximas fechas.

Por lo que respecta al duelo del fin de semana, Iago Costas aseguró que el Balonmano Zamora Enamora espera "un partido muy duro" en tierras asturianas. "Ellos vienen de jugar mal contra Agustinos y seguro que van a intentar dar un plus más en casa, especialmente por dar una buena imagen. Nosotros venimos de una buena dinámica y es con lo que nos tenemos que quedar. Tenemos que llegar a Oviedo, competir y pelear por imponer nuestra mejor versión", afirmó el gallego, cuya primera temporada en Zamora está siendo positiva pese a los resultados. "Cuando vine aquí sabía que iba a tener la oportunidad e iba a aprender de gente como Andrés, que por mala suerte se lesionó. Me encuentro bien, aprendiendo de gente que lleva muchos años en la categoría y otras ligas e intentando mejorar a través de todo lo que me han dicho los entrenadores hasta ahora", concluyó.