La derrota frente a BM Guadalajara no solo fue uno de los mejores encuentros del Balonmano Zamora Enamora esta temporada ante su afición, también el choque en el que Jorge Martín Cordero puso fin a su larga ausencia de las pistas con sus primeros minutos competitivos en año y medio. Un periodo que dejó atrás con una buena actuación que "queda a un lado" tras perder los dos puntos. Un botín que hubiera ayudado al equipo en el "bonito reto de salvar la categoría", un desafío que contempla "más difícil que subir a Asobal".

"Me he visto más o menos bien, pero hemos perdido. Queríamos sacar los dos puntos y te duele un poco no lograrlo. Eso deja a un lado mi aportación personal, que la tiene que valorar el cuerpo técnico", comentaba Jortos tras su estreno liguero esta temporada, señalando que su labor fue "dar relevo a Víctor porque la roja hizo daño" a la zaga pistacho donde trató "de aportar, aunque quizá jugando más de la cuenta", ya que "hasta febrero no iba a estar al cien por cien y la idea era que tuviera menos tiempo" en pista.

"Vengo sin minutos de pretemporada, ya que no ha habido tiempo, con año y medio de parón a las espaldas, y por ello creo que he hecho las cosas más o menos bien. He fallado una, ha sido buen tiro pero la paró el portero", resumió Jortos sobre su aportación en un partido que, según él, "marca el camino a seguir" por el Balonmano Zamora Enamora esta temporada: "hay que echarle alma y todo lo que tengamos. Es un reto difícil pero bonito. Hemos estado moralmente castigados y hundidos, ha habido muchos cambios, pero hoy hemos competido contra un equipo que baja de Asobal y mantiene la plantilla, que tiene todas sus jugadas muy trabajadas. Se han puesto por encima a dos minutos del final y se ha dado otra imagen, la que debemos ofrecer en el Ángel Nieto. Desde luego, este es el camino a seguir, aunque sabemos que este desafío sea casi más difícil que subir a Asobal".

Precisamente, Jortos quiso dejar claro que la buena actuación pistacho es "un inicio" y que si bien marca el camino a seguir, no siempre puede que salgan las cosas. "Vamos a ser cautos, hay gente muy joven en la plantilla y hay muchas incertidumbres. Dos jugadores recién llegados que se tienen que adaptar o yo mismo, que tengo mucho trabajo por hacer", comentó, afirmando: "quizá haya altibajos y el equipo tenga partidos malos, las cosas no cambian de golpe y, por bien que se haya jugado hoy, ahora no somos un equipo que va a ascender a Asobal. Hay que seguir trabajando, disfrutando y haciendo a la gente disfrutar para ir cambiando las cosas poco a poco. A partir de ahí, intentar jugar las cartas que tengamos para salvarnos".