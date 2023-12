Movilla, tras el Zamora CF - Marino: "Cuando lo das todo, no estás obligado a más"

David Movilla, entrenador del Zamora CF, apuntaba tras el encuentro que "lo hemos intentado por todos nuestros medios" pero esta vez el gol que en otros partidos sí aparece, no llegó. El técnico vasco recordó en su análisis del duelo que los primeros 45 minutos "solo tuvieron una dirección" e insistió en que el Marino solo contó con una acción de peligro. El mismo guion se repitió a juicio de Movilla tras el descanso. "Hemos tenido un montón de situaciones, pero no llegó. En estos partidos, normalmente, si logras marcar encuentras muchos espacios, pero no lo hemos conseguido", y enumeró las numerosas situaciones de área que acumularon durante el choque, aunque sin fruto ante un rival que estuvo "bien replegado y haciendo su partido".

"Hay que felicitar a los chicos porque lo han intentado y nunca han perdido la cara ni la cabeza, y felicitar al Marino que se ha llevado este empate", indicó el míster quien también dejó claro que "sí hemos cambiado varias veces de registro" durante el choque, pero nada tuvo recompensa en forma de gol. Con todo, sí fue sincero al admitir que no estaba contento con el resultado, pero, respecto a sus futbolistas, comentó que "cuando lo das todo, no estás obligado a más". En cuanto a los cambios, Víctor López tuvo que abandonar el terreno de juego tras el choque con un contrario, y el futbolista fue trasladado al hospital para que le realizaran pruebas ya que estaba algo aturdido y desorientado, mientras que Carlos Ramos, con un problema de cadera, aguantó hasta que no pudo más. Por su parte, Sergio Sánchez, entrenador del Marino dejó claro que "hemos luchado y peleado". "Es el equipo que más centros al área pone y te tiene en tensión permanente, pero hemos defendido bien". "No nos ha sorprendido el Zamora, son fieles a un estilo", concluyó.